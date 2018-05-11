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Gözler 25 Haziran’da seçim sonrası dolar ne olur?

Gözler 25 Haziran’da seçim sonrası dolar ne olur?

11 Mayıs 2018 Cuma 12:02
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Gözler 25 Haziran’da seçim sonrası dolar ne olur?

Seda Akbay'ın Özel röportajı

Finans Uzmanı Baybars Sezen ile özel röportajımızın 2. Bölümünde, yaşadığımız bu hassas dönemdeki en doğru yatırım araçlarını ve Borsa Istanbul’un yükselişi konuştuk... 
Baybars Sezen, yurt dışı piyasaların işleyişini ve yatırımcı profilini de yakından bilen bir analist olduğu için şu günlerde TL’ye karşı yükselen Dolar’ı sordum öncelikle... 

Dolardaki hareketlilik ne olur seçimlerden sonra? 

Piyasanın bir dinamiği vardır. Görünürde kötümserlik hakim olsa da seçimin ardından piyasa bir kaos beklemiyor; dolayısıyla dolarda ciddi miktarda gevşeme sürpriz olmaz.  
Bizim insanımızda 60 yıldır bir Dolar sevdası var. Bu ülkenin para birimi Türk Lirası, ve Türk parasının değeri yüksekse ülkenin değeri de yüksektir.  
Ben yıllardır Doları yatırım aracı olarak görmüyorum. Bir para birimidir. Doların değeri düşünce, faiz düşünce Türk insanı mutlu olmalı, çünkü ülkenin iyiye gittiğini gösterir bu gidiş. Oysa dolara, faize yatırım yapan kişi üzülüyor para kaybettiği için. Bunu anlamıyorum... 
Türkiye’de kısa vadede olmasa da faizlerin %4’e gerileyeceğini düşünüyorum uzun vadede. 
Son zamanlarda bir karamsarlık rüzgarı estiriliyor, bizdeki bu zihniyeti anlamıyorum!  
Duygusallık objektif bakışı yok eder. Sakin ve soğukkanlılık her zaman kazandırır.  
ABD’nin ya da başka ülkelerin Türkiye’nin ekonomik kapasitesini etkileme gücü yok. Türkiye artık şirketleriye bir dünya oyuncusu.  

NE DOLAR, NE BITCOIN...  
EN DOĞRU YATIRIM ARACI ALTIN... 

Siz piyasada “Goldie Boy” Altın Çocuk olarak tanınıyorsunuz, Altın ve Borsa’da yatırım için doğru zaman mı? 

En doğru yatırım aracı Altın. Şu anda Borsa da çok uygun. Özellikle bankacılık ve cam sektörü gelecek vaadediyor. Türk cam sektörü dünyada ilk 4, Avrupa’da ilk 3’te.  
Hisse tüyolarına fazla kulak vermemek ve düşerken satmamak... İşin sırrı bu.  
Ezber, dogmatik bilgi yerine kendimizi dünyaya açmamız lazım. 
Sağlam hikayesine sahip ve dünya oyuncusu olan şirketlere yönelmek kazandırır...  

Bireysel yatırımcı için zor bir dönem değil mi? 

Piyasada kötümserliğin zirve yapması, Borsanın yükselişe başlayacağının işaretidir. 
Yıllar evvel endeks 70 binde iken, bahsettiğim yükseliş hareketi başladı ve 120 bine kadar gitti. Bizde yatırımcı kötümser havada hemen satar. Yabancı yatırımcı ise alır ve kazanır. 
Borsada trene her zaman kalkmadan binmek ve son durağa kadar gitmek lazım.  
Dünyanın en zengin yatırımcılarından Amerikalı Warren Buffet, 1950’lerden bu yana bir içecek markasının hisselerini elinde bulundurur. 2. Dünya savaşı ve krizlere rağmen hiç bir zaman paniğe kapılmayıp hala elinde bu hisse vardır. Bir yol haritası çizip ne olursa olsun bu plana bağlı kalmak kazandırır. 

Bu arada, Warren Buffet Bitcoin’in yatırım değil kumar aracı olduğunu söyledi. Ne dersiniz? 

Aynı şeyi düşünüyorum. Bitcoin büyük bir yalan...  
Perde arkasını anlayamadığım bir alan. 

Türkiye, 2023’te ilk 10 ekonomiden biri olacak mı? 

Ben size 2050’yi söyleyeyim, dünyadaki en güçlü 3 ekonomi Hindistan, Türkiye ve Meksika olacak. Tahminlerin aksine, Çin’i gelecekte önemli bir güç olarak görmüyorum, katı bir yönetim tarzı var. Hava kirliliğinden maske ile gezen bir halkı var. Bu güç değil. Bakın Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki farka. Kuzey Kore, içine kapana kapana ekonomisini sıfırladı. Güney Kore markalarıyla zenginleşti. 
Mesela, şu anda Fransa’yı Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasalarının varlığı ayakta tutuyor. Şu anda Fransa’da sadece 2, Almanya’da 2, İtalya’da 1 büyük banka kaldı. Hükumetlerin parası bankalara gidiyor.  
Türkiye önemli bir ülke, fakat kendimize güvenmiyoruz. Evet yıllar içerisinde biz de bazı travmalar yaşadık. Ama zorluklarla güçlenen bir ülkeyiz aynı zamanda... 

Finans Uzmanı Baybars Sezen’den özel açıklamalar…
Finans Uzmanı Baybars Sezen’den özel açıklamalar…
Son Güncelleme: 11.05.2018 12:03
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