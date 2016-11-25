Görevlendirme yapılan belediyeden çocuklara oyun parkı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Mardin'in Dargeçit Belediyesi tarafından, çocuklar için 11 oyun parkı oluşturuldu.

Yapılan görevlendirmenin ardından, ilçedeki vatandaşların özlemle beklediği belediye hizmetlerine kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Tavşanlı, Sümer, Suçatı, Altınoluk, Karabayır ve Kılavuz Mahalleleri ile Zübeyde Hanım Anaokulu ve Mevlana Anaokulunun da aralarında bulunduğu bazı alanlara oyun parkı yapıldı.

Ülkenin geleceği olan çocuklar için çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye yönetimince yapımı tamamlanan parklar hizmete sunuldu.

Öte yandan, belediyede çalışmaların çok yönlü sürdüğü, bu doğrultuda altyapı ile sokaklar için ıslah çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı