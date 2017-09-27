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Golfün yıldızları bir kez daha Regnum Carya’da buluşacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:13
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Antalya’da 5’inci kez düzenlenecek olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’na bir kez daha Regnum Carya ev sahipliği yapacak. Toplam büyük ödülün 9 milyon Dolar olduğu turnuvanın 2-5 Kasım tarihleri arasında Belek’te düzenlenecek ayağında, dünyaca ünlü golfçüler mücadele edecek.

Golfün yıldızları bir kez daha Regnum Carya'da buluşacak
Uluslararası spor gündeminin kalbinin Belek’te atacağı Turkish Airlines Open Golf Turnuvası için geri sayım başladı. Avrupa Tur’unun en önemli serisine bir kez daha Regnum Carya ev sahipliği yapacak.
 
Avrupa’nın ilk ve tek gece aydınlatmalı golf sahası olan Carya Golf Club’ta oynanacak serisi için yine dünyaca ünlü golfçüler Regnum Carya’ya gelecek. Geçtiğimiz yıl Rio’da düzenlenen Yaz Olimpiyatları‘na ilk kez dahil edilen golf sporunun ilk Olimpiyat ŞampiyonuJustin Rose’un da katılacağı seride, Henrik Stenson ve Matt Kuchar gibi dünyaca ünlü golfçüler yer alacak.
“Turnuvanın asıl kazananı Belek ve turizm sektörü olacak“
Önceki yıllarda Tiger Woods, Rory McIlroy, Henrik Stenson, Martin Kaymer ve Victor Dubuisson gibi dünyaca ünlü golfçülerin mücadele ettiği ayağı geçtiğimiz yıl, Thorbjorn Olesen kazanmıştı. Kupasını, kendisi de bir golf tutkunu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun elinden alan Olesen ve diğer golfçülerin olumlu izlenimleri, Belek’in ve Carya Golf Club’ın dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlamıştı. Ayrıca Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, geçtiğimiz yıl tüm dünyada 45 yayıncı kuruluş tarafından 58 ülkede yayınlanmış yaklaşık 500 milyon hanede 1.5 milyar insan tarafından da izlenmişti.

Organisazyon ile ilgili konuşan Regnum Carya Golf & Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Carya Golf Club’ın dünyanın en iyi golf kulüpleri arasında gösterildiğini hatırlatarak ‘‘Geçtiğimiz yıl son derece başarlı bir organizasyon geçirerek Belek’in adını bir kez daha dünyaya duyurmuştuk. Bu yıl ve önümüzdeki yıl da bu önemli spor organizsayonuna Regnum Carya olarak ev sahipliği yaparak, uluslararası organizasyonlardaki deneyimimizi bir kez daha kanıtlama fırsatı bulacağız. Bu sayede turnuvanın asıl kazananı Belek ve turizm sektörü olacak“ dedi.
 
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın en önemli ayaklarından biri, 2-5 Kasım tarihleri arasında Belek’te oynanacak.


 


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