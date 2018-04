Göğsümüzü kabartan Türk gençlerinin hikayesi

TESLA’DAKİ DÖRT TÜRK’TEN BİRİ

Serhan Delareyna: Worcester Polytechnic Institute (WPI) Endüstri Mühendisliği’ni 3.5 yılda birincilikle bitirip, Elon Musk’un dünya çapındaki firması Tesla'nın dört Türk çalışanından bir tanesi… Elektrikli araba modellerinde üretim riskleri analizi yaparak çözümler üreten ekibi yönetiyor. Lise çağında çevre ve enerji konusunda yaptığı çalışmayla ülkemize dünya ikinciliği kazandırmıştı.

1 MİLYON TL BURS KAZANDI

Zeynep Karacan: Galatasaray Lisesi'nden geçen yıl birincilikle mezun olan dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Yale'den dört yıl için 260 bin dolarlık (1 milyon TL) burs kazanan Türk genci, kariyerini yapay zeka üzerine yapmayı planlıyor. Galatasaray Lisesi öğrencisi iken enerji konusunda yaptığı çalışmayla ülkemize çok sayıda ödül kazandıran Karacan aynı zamanda First Step to Nobel Prize in Physics (Polonya) ödülü sahibi…

FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN PHYSICS ÖDÜLÜ SAHİBİ

Ece Yücer: Galatasaray Lisesi'nden, tüm dünyada sadece 37 öğrenciye verilen Lester B. Pearson İnternational Scholarship başarı ve liderlik bursu ile Toronto üniversitesi Trinity College’da Computer Science okuyor. Bilgisayar ve ekonomi dalında kariyer planlıyor. Galatasaray Lisesi öğrencisi iken su arıtma teknolojileri konusunda yaptığı çalışmayla ülkemize ödül kazandıran Yücer aynı zamanda First Step to Nobel Prize in Physics (Polonya) ödülü sahibi…

ÇOK ULUSLU BİR ŞİRKETİN YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞACAK

Hatice Sena Türetken: Çok sayıda yurt dışı üniversiteden kabul alan ve üniversite sınavında Türkiye 216’ncısı olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumayı tercih eden Türetken ileride çok uluslu bir şirketin yönetici olarak çalışacak. Türetken’de First Step to Nobel Prize in Physics (Polonya) ödülü sahibi…



DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Yosi Kohen Kutucu: Kanada British Columbia Üniversitesi'nde (UBC) burslu olarak makine mühendisliği eğitimi gören, katıldığı mühendislik ve tasarım yarışmasında "eli olmayanlar için mouse" geliştirerek ikincilik ödülü alan Kutucu, engelli bireylerin kolaylıkla bilgisayar kullanabilmesini sağlayan bu ürünün, oldukça ucuz ve 3D printer yardımıyla basılabilen bir teknolojik tasarım olduğunu söylüyor.

2015-2017'de Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencisiyken Türkiye, Kanada, Amerika, Hollanda ve Polonya'da çok sayıda ödül kazanan Kutucu, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için masaüstü bilgisayarlar üretip vakıftaki çocuklara hediye etmişti. İki yıl önce de bir evin ihtiyacını tüm yenilenebilir kaynakları kullanarak karşılayabilen taşınabilir enerji dönüşüm cihazı "Alternatesla" ile Hollanda'da dünya birincisi olmuştu.

KUANTUM TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİYOR

Berk Diler: Lise çağında yaptığı çalışmalarla çok sayıda ödül alan, 2009 yılında fizik dalında TÜBİTAK Türkiye üçüncüsü olan ve şu anda Chicago Üniversitesi'nde doktora yapan Diler ise kuantum teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara öncülük ediyor.

YILDIZI PARLAYAN GENÇLERİN KOÇU

Öğrencilerin proje danışmanlığını yapan, TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen ve ABD'de Chicago Üniversitesi tarafından 2010'da "Yılın Öğretmeni" seçilen Talha Kılıç, “Öğrencilerimle Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademik çalışmalar yaparak makaleler yayınlıyor ve yarışmalara katılıyoruz. Öğrencilerim bu çalışmaların sonucunda dünya çapındaki üniversiteler tarafından kabul ediliyor ve burslu okumaya hak kazanıyorlar. Mezun olduklarında sahip oldukları donanımlar ile insanlığa yararlı vatandaşlar oluyorlar. Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum” dedi.