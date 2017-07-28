Premium çikolata markası Godiva’da yönetim değişiyor. Yedi yılı aşkın süredir Godiva’da üst düzey yönetici ve 4 yıldır CEO görevini yürüten Mohamed Elsarky'nin yerine, kariyeri dünyanın en büyük şirketlerinde elde ettiği üstün başarılarla dolu, perakende alanında takdir toplayan işlere imza atan Annie Young-Scrivner geliyor.





YÜKSEK PERFORMANS, DİJİTAL YAKLAŞIM VE İNOVASYON BECERİSİ

Annie Young-Scrivner yeni dönemde Godiva'ya dijital dünyanın tüketicilere sunduğu olanaklarla ilgili derin bilgi ve deneyiminin yanı sıra perakende sektöründe kanıtladığı inovasyon becerisini taşıyacak. Annie Young-Scrivner, Godiva’nın 100'den fazla ülkenin havaalanlarında bulunan mağazaları ile birlikte Japonya, Çin ve Kuzey Amerika gibi Godiva’nın hızlı büyüyen pazarlarında büyümeye liderlik edecek.





MURAT ÜLKER: TECRÜBELİ VE YETENEKLİ BİR YÖNETİCİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Annie Young-Scrivner'ın Godiva'nın CEO'luğuna atanmasını duyurmaktan dolayı memnunum. Kendisi oldukça tecrübeli ve yetenekli bir yönetici. Godiva markasının dijital dünyaya entegrasyonunun güçlendirilmesi, e-ticaretin küreselleştirilmesi ve mağazalarımızdaki müşteri deneyiminin geliştirilmesi konularında önemli bir rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.





“LEZZETLİ DÜNYAMIZDA DAHA FAZLA MÜŞTERİ AĞIRLAYACAĞIZ”

Annie Young-Scrivner, yeni göreviyle ilgili olarak, "Godiva'nın yeni CEO'su olarak çok heyecanlıyım. Kurulduğu ilk günden bu yana devam eden girişimci ruhunu ve üstün çikolata deneyimi yaşatma tutkusunu sürdüren bir marka için çalışacak olmak benim için bir ayrıcalık. Godiva’nın dünya genelinde muazzam bir hâkimiyeti var. Godiva’nın yetenekli ekibiyle lezzet dünyamızda daha çok sayıda çikolata tutkununu ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyorum” yorumunu yaptı.





BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Annie Young-Scrivner, Godiva’daki yeni görevi öncesinde, kahve zinciri Starbucks Coffee Company’nin Pazarlama Başkanı, yine bir Starbucks iştiraki olan Tazo Tea şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Kariyerinin daha önceki evrelerinde Teavana Teas şirketinin ve Starbucks’ın Kanada biriminin Yönetim Kurulu Başkanlığı da yer alıyor.

Starbucks’taki kariyeri boyunca, markanın inovasyonlarla gençleşmesine, birbirinden farklı kanallarda büyümesine liderlik eden Annie Young-Scrivner aynı zamanda Starbucks’ın sosyal medyada, dijital mecralarda ve marka sadakati konusunda lider bir marka olmasında büyük rol oynadı. Teavana’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü sırada şirket dünya genelinde en hızlı büyüyen içecek grubu oldu.

Starbucks deneyiminden önce, PepsiCo’da 20 yıl üst düzey yöneticilik yaptı. Pepsi Co. Food’un Çin bölgesinin Başkanı olduğu dönemde bölgede çift haneli büyüme gerçekleşti.

2014 yılından bu yana, ABD’li mağaza zinciri Macy’s’in yönetim kurulunda yer alıyor ve aynı zamanda Washington Üniversitesi’nin işletme okulu Foster School of Business’ın Dekan Danışma Kurulu üyelerinden. 2018 döneminde Kurul Başkanı olması bekleniyor.





MURAT ÜLKER: ELSARKY’YE BİZZAT TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM

Godiva CEO ve Başkanı olan Mohamed Elsarky, başarılarla dolu yedi yılı geride bıraktıktan sonra yeni projelere odaklanmak için mevcut görevlerinden ayrılma kararı aldı. Elsarky, Yıldız Holding bünyesinde kalarak Yönetim Kurulu Başkanı ile yakın çalışmaya devam edecek.