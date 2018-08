GLOBAL İŞ YAKLAŞIMLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE CFR GLOBAL

İyi bir sistem ve çalışma anlayışı kurmak için yola çıkan CFR GLOBAL tedarikçilerinden, müşterilerine ve tabi ki çalışanlarına evrensel bir iş anlayışı ile mutlu bir iş ailesi kurmak için çalışıyor.

CFR Global’e yakından göz atalım ve tanıyalım;

İngilizce “Consultancy” “Danışmanlık”,”Foreign Trade”Dış Ticaret, “Representation” Temsilcilik kelimelerinin baş harflerinden oluşan CFR, “We make it Globally” sloganı ile evrensel bir iş yaklaşım sergiliyor.

İş yapış tekniklerinin ve know howlarının 20 senelik kıymetli bir tecrübeye dayandığını belirten firma yetkilileri çağa ayak uyduran, esnek, hızlı ve tamamen müşterisine önem veren firmaların kazanacağını belirtiyor. Nesnelerin ve Hizmetlerin interneti (IOT), Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka (AI), Blockchain gibi hayatımıza giren terimlerin olduğu dönemde; ticari anlayış ve iş yapış biçiminin evrensel standartlarda geliştirilmesinin ekonomik olarak firmalara ciddi faydalı olacağını savunuyorlar. Özellikle ufak-orta ölçekli (SME) diye tabir edilen KOBİ tipi işletmelerde “Esnaf 4.0” şekliyle yeni bir model benimsenmesi gerekliliğini ve bunun dünya ticareti yaklaşımında ekonomik katkılarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu ifade ediyorlar.

Müşterilerin ihtiyaçlarını sürekli olarak öğrenmek için çabaladıklarını ve müşterilerinin bu ihtiyaçlarını Türkiye,İspanya,Slovenya,Güney Kore, Çin,Hindistan organizasyonları yanı sıra tüm dünyada akredite olmuş tedarikçi iş ortakları ile çözmek ve karşılamak için gayret gösterdiklerini belirtiyorlar. Siparişlerin yüklemeden önce kalite kontrolleri yaptırılıyor ve fabrika denetim raporları müşterilere gönderiliyor. Bu sayede müşteriler, tedarik zincirini daha etkin yönetmiş oluyor ve kalite kontrolünden geçmiş ürünlerinin gelmesini bekliyor. Özellikle Uzak Doğu ithalat süreçlerinde kalite kontrol yaptırmanın internet üzerinden veya fuarda yeni tanışılmış bir kontaktan ürün alınmasına göre çok daha faydalı olacağının altını çiziyorlar.

Endüstri 4.0 çağında tedarik zincirini ve ağını daha etkin yönetenlerin bilançolarında mutlaka artı farklılıklar göreceklerini geleneksel, alışagelmiş ticaret anlayışının da mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

CFR için global ticari anlayışının temel taşlarını,izleme, ölçme, takip, kuvvetli iletişim,raporlama ve analiz oluşturuyor. ”Siz iş sürecinizi,raporlamanızı iyi yönetin, kontrol edin sürecinizin etkinliğini daima ölçün ” şeklinde süreç ve sistem yaklaşımını dile getiren CFR Global yetkilileri,dış ticaret departmanı olan bazı büyük ölçekli firmaların dahi satın alma süreçlerini kendilerinin yönetmesini istediklerini ekliyor ve bunun aslında gelmek istedikleri noktaya ne kadar doğru adımlarla ilerlediklerini gösterdiğini ifade ediyorlar.

CFR Global, müşterilerinin ihtiyacı olan alternatif satış kanalları oluşturma, satış arttırma ve ürünlerini farklı pazarlara ihraç için global ağını kullanıyor. Yeni ufuklar ve yeni destinasyonların aslında hiç de uzak olmadığını profesyonel ve titiz çalışma şekliyle her şeyin kolaylıkla başarılabileceğini ifade eden CFR Global yetkilileri ticaretin düzgün bir iş biçimiyle yapıldığında zorlayıcı olan tek şeyin mizahi bir yaklaşımla saat farkı olduğunu belirtiyorlar.

Sistem ve makine kurulum süreçlerinde ise ithalat süreci yanı sıra talep edilmesi durumunda teknik ekiplerin müşterilerin kendi yerlerinde makine kurulumunu gerçekleştirdiklerini ve teknik eğitimler vererek, anahtar teslim makine çözümleri sunabiliyor.

Temsilcilik tarafında ise firma seçici bir yaklaşımda olduğunu ve temsilciliklerini üstlendikleri firmaları titizlikle seçtiklerini ifade ediyor. Bu süreçte duygusallığa yer olmadığını ve seçim sürecinin karşılıklı olarak tamamen analitik tekniklerle yapıldığını belirtiyorlar.

Slovenya’nın saygın CNC özel makineler tasarlayıcısı ve üreticisi UNIOR Special Machines firmasının Türkiye yetkili temsilciliğini yürütüyor. Katalogdan üniversal CNC makineleri satılmıyor, projenize mühendislik çözümü üreterek daha az makine ile daha verimli ve ekonomik çözümler sunmaya çalışıyorlar.40 yılı aşkın süredir CNC konusunda iddialı üreticilerden olan UNIOR SM otomotiv başta olmak üzere savunma sanayi, havacılık, çelik, sektörlerinde dünya markalarının birçoğuna mühendislik çözümleri üreterek makineler üretmiştir.

CFR Global’in bir diğer temsilciğini üstlendiği firma, ürünlerini tamamen “yenilikçilik” anlayışı ile üreten İspanyol Teinnova’dır.

Teinnova üretimini İspanya’da yapıyor.

“Havalandırma kanalları temizliği”, “Endüstriyel mutfak davlumbaz, aspiratör temizliği” ,”Yağlı Kanal” ”Fabrika bacaları temizliği” üzerine temizlik robotları, makineleri ve aksesuarları üretiyor. Teinnova uluslararası fuarlarda çok dikkat çekmiş ve özellikle robotik yaklaşımları ile beğeni toplamıştır. Sadece bu sektörde üretim yapan firma USA ve Avrupa ülkeleri dahil 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.” Hasta Bina Sendromu” üzerine ilerleyen günlerde Teinnova üst düzey yetkilileri ülkemize gelerek bir bilgilendirme toplantısı yapmayı hedefliyor.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde CFR GLOBAL, Güney Kore’li üretici Techland (Technology + Land )firması ile Türkiye,Uzak doğu,Avrupa,Güney Asya satış ve pazarlama sürecinin temsilciği üzerine sözleşme imzaladı. Poşet serum dolum hatlarını üreten Techland Avrupalı rakipleri ile adet,kapasite ve hız konusunda yarışıyor.

CFR GLOBAL firmasına çalışmalarında başarıla diliyor ve ilgilenen okuyucularımıza kendilerine ulaşabilmeleri için welcome@cfr-global.com ve 0212 403 95 56 iletmek istiyoruz.