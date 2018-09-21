Giovane Gentile’den kusursuz üçleme

Erkek gardıroplarının kilit oyuncusu takım elbiseler, bu sezon da Giovane Gentile koleksiyonunda başroldeki yerini alıyor.

En özel kumaşlarla tasarlanmış kalitesi ve konforu ile günün her anında marjinal faydayı sağlayacak üçlü kombin takım elbiselerle Giovane Gentile erkeği, sonbaharın heyecan dolu yeniliklerinden uzak kalmıyor. Sezonun trendi yelekli 3 parça takım elbise seçenekleriyle klasik stili rahatlıkla buluşturan Giovane Gentile, takım elbiselerin en modern yorumunu beylerle buluşturuyor.

Ceket, yelek ve pantolonun kusursuz buluşmasını ortaya çıkaran Giovane Gentile takım elbise koleksiyonu, vücuda oturan formlarıyla beylerin beğenisini kazanıyor. Slim fit gömlekler, kruvaze ceketler ve klasik kesim pantolonların usta işçilikle buluşmasını gözler önüne seren Giovane Gentile takım elbise koleksiyonu, kusursuz çizgileriyle erkekleri kendine hayran bırakıyor.

İşin sırrı detayda…

Koleksiyonun anahtar detayı düğmeler, takım elbiselere hareket katıyor. Sonbaharda da şıklığıyla gözleri üzerine çekmek isteyen tüm centilmenleri Giovane Gentile, mağazalarına davet ediyor.

