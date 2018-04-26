Generali’den ücretsiz “Prestij Servis Hizmeti”

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, kasko sigortası müşterileri için olası bir hasar durumunda ayrıcalıklı hizmetler içeren yeni uygulaması “Prestij Servis Hizmeti” ni ücretsiz sunmaya başladı. Generali Sigorta, yeni hizmeti kapsamında Generali kasko sigorta poliçesi olan tüm müşterilerine, beklenmedik hasarlar olması durumunda “Vale Hizmeti”, “Sınırsız İkame Araç”, “Boya Parlatma-Cila”, “Fırçasız Oto Yıkama”, “26 Nokta Mekanik Check-Up”, “%25 Bakım ve Mekanik Onarım İndirimi” ve “Direkt Ödeme” ayrıcalıklarını anlaşmalı Prestij Servis Hizmet noktalarında sunuyor.

İlk olarak İstanbul’da başlayan, Ankara ve İzmir ile devam eden Prestij Servis Hizmeti’nden, yakın zamanda Generali’nin tüm Türkiye'deki kasko müşterileri yararlanabilecek. Generali Sigorta, kapsamı sektördeki en geniş ürünlerden biri olan Prestij Kasko ürününü, Prestij Servis Hizmetleriyle bir adım daha öteye taşıyacak. Generali müşterileri hasar durumunda, 0850 555 55 55 numaralı telefondan Generali Sigorta Çağrı Merkezi’ni arayarak ücretsiz hizmetlerden anlaşmalı prestij servis noktalarına giderek faydalanabilecek.

Prestij Servis Hizmeti kapsamında bulunan anlaşmalı servisler, Generali sigortalılarına emsalsiz ve ücretsiz olarak aşağıdaki 7 hizmeti sunuyor: