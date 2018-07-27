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General Mobile rüzgârı Ukrayna’da esiyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, uluslararası arenada büyümeye devam ediyor. General Mobile, Temmuz ayı itibarıyla Ukrayna’yı da ihracat ağına ekleyerek, Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlıyor.

General Mobile rüzgârı Ukrayna’da esiyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, uluslararası arenada büyümeye devam ediyor. General Mobile, Temmuz ayı itibarıyla Ukrayna’yı da ihracat ağına ekleyerek, Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:09
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General Mobile rüzgârı Ukrayna’da esiyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını sürdürüyor. General Mobile, global bir marka olarak bulunduğu 33 ülkede büyümeye ve potansiyel gördüğü pazarlara yatırım yapmaya devam ediyor. Bu stratejisi doğrultusunda, 2018 yılında 45 ülkeye giriş yapmayı hedefleyen General Mobile’ın bu yılki hedef pazarları arasında Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa önem taşıyor.

2017 sonu itibariyle ihracat ağına Dubai’yi katan General Mobile, kısa sürede gösterdiği başarıyla hedef pazarlarında büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda General Mobile, Avrupa’nın önemli pazarlarından Ukrayna’ya da son teknoloji ürünleriyle giriş yaptı.

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Google ile olan stratejik iş birliğimizle geliştirdiğimiz son teknoloji ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla uluslararası arenada da tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu anlamda, Ukrayna, Doğu Avrupa’da önemli pazarların başında geliyor. Bunun avantajlarından faydalanmak için Doğu Avrupa’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin arasına Ukrayna’yı da dahil ettik. Ukrayna’da ilk olarak, Ukrayna’nın en büyük GSM operatörlerinden Lifecell ile iş ortaklığı yaparak ürünlerimizi Lifecell’in tüm satış noktalarında tüketicilerimizle buluşturacağız” dedi.

Yaman: Hedefimiz 2018 yıl sonuna kadar 45 ülkeye ihracat

General Mobile’ın ihracatla büyüyen bir marka olduğuna değinen Sebahattin Yaman, “Ukrayna’yla birlikte uluslararası arenada 33 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, 2018 yıl sonuna kadar 45 ülkede faaliyet göstermek. Marka olarak ihracat büyüme stratejimizin önemli bir parçası. 2017 yılındaki ciromuzun %10’u ihracat gelirinden geldi. Uluslararası pazarlardaki agresif büyüme stratejimizle, hem bir Türk markası olarak ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tüketicilerle buluşturmak hem de Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 27.07.2018 15:14
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