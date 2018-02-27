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General Mobile MWC’de 2 Yeni Modelini Tanıttı

En çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan ve 32 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, Barcelona’da düzenlenen MWC’de (Dünya Mobil Kongresi) hem Android One ailesinin yeni üyesi olan ‘GM 8’in, hem de ‘Android Go’nun ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

General Mobile MWC’de 2 Yeni Modelini Tanıttı

En çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan ve 32 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, Barcelona’da düzenlenen MWC’de (Dünya Mobil Kongresi) hem Android One ailesinin yeni üyesi olan ‘GM 8’in, hem de ‘Android Go’nun ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

27 Şubat 2018 Salı 15:00
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General Mobile MWC’de 2 Yeni Modelini Tanıttı

En yeni teknolojilere ve üstün kalite standartlarına sahip modellerini herkesin ulaşabileceği fiyatlarla global pazarda sunmaya devam eden General Mobile, iki yeni modelini 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MWC’de (Dünya Mobil Kongresi) tanıttı.

2015 yılından itibaren GoogleTM iş birliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, Google’ın ‘Android Go’ versiyonunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelinin lansmanını gerçekleştirdi. İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘GM 8 Go’, Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. ‘GM 8 Go’, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi sağlıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan ‘GM 8 Go’, kullanıcılara Android’in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.

General Mobile, MWC’de düzenlediği tanıtım etkinliğinde Android One programına devam ederek, Android One ailesinin 5. üyesi olan ‘GM 8’ modelini de beğeniye sundu. Kullanıcılara saf Android deneyimi yaşatmayı vaat eden ‘GM 8’ modelinin önümüzdeki Mart ayında 32 ülkede satışına başlanacak.

General Mobile global pazardaki başarısını sürdürüyor
Tüm General Mobile modellerinin kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğinin altını çizen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Google iş birliği ile geliştirilen beşinci Android One modeli olan ‘GM 8’i ve Android’in Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelini ilk kez MWC’de tanıtmaktan gurur duyduklarını belirtti ve ekledi: “Bulunduğumuz ülkelerde en çok tercih edilen akıllı telefon markasından biriyiz.

32 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve globaldeki başarı çıtamızı da her yeni modelle birlikte yükseltiyoruz. Dünyanın en iyileriyle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ile güçleniyor, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizin yazılım, network ve tasarım süreçleri tamamen Türkiye’de yürütülüyor. Bu yıl sonu itibarıyla faaliyetlerimizi 45 ülkeye yaymayı kendimize hedef belirledik. Bulunduğumuz ülkelerde sürdürülebilir bir başarı elde etme stratejimiz doğrultusunda, yeni pazarların yanı sıra bulunduğumuz ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşma ve büyüme stratejimizi de sürdüreceğiz.”

Son Güncelleme: 27.02.2018 15:20
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