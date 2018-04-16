GENÇLERİN YENİ TERCİHİ: ÇİN ÜNİVERSİTELERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, son yirmi yılda bütün alanlardaki atılımlarıyla dünya ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Çin’de düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları açılış ve kapanış törenlerinin ihtişamı hala hafızalardayken Pekin Olimpiyatlarının etkisiyle Çin, merak edilen ülke konumuna geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk - Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, “2008’den 2018’e kadar geçen on yılda Çin; ekonomik, teknolojik ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla dünyanın parlayan yıldızı oldu. Turistik, ticari, tıp ve eğitim amacıyla ülkemizden Çin’e giden insan sayısı oldukça arttı.” diyerek Çin’in son yıllardaki yükselişine vurgu yaptı. Ayrıca Karslı, “Türk Çin Kültür Derneği olarak Çin Kültürünü ve Çinceyi ülkemizde tanıtmak için büyük gayret içerisindeyiz. Bir kültürü en iyi tanıma yolu olarak o kültürün dilini bilmek gerektiğini fark edip Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber özel kursalar için ilk Çince müfredatını oluşturduk. 2000 yılında Lotus Eğitim Kurumu’nu kurarak Türkiye’de ilk kez Çince dersleri vermeye başladık. Açılışımızdan bu yana binlerce öğrenci kurumumuzda Çince dersleri aldı. Üniversitelerde ve liselerde Çincenin yaygınlaşması için çaba sarf edip protokoller imzalayarak buralarda Çince dersleri verdik, vermeye de devam etmekteyiz. Çince öğretiminin yanında her ay Çin kültürünü tanıttığımız en az 2 program yapıyoruz. Çin bahar bayramı etkinliklerimiz de oldukça renkli geçiyor.” diyerek sözlerine devam etti.

Çin’de eğitim çok avantajlı

Türkiye’de bilinenin aksine özgür düşünceyi destekleyen ve yaşam standartlarıyla kişinin farklı yetenekler geliştirmesine yardımcı olan Çin, üçlü eğitim sistemi, yaratıcılık alanındaki global liderliği ve köklü üniversiteleriyle de öğrencilere global bir kariyer için fırsatlar sunuyor. Türk - Çin Kültür Derneği Çin’de Eğitim Danışmanı Şebnem Topçuoğulları, Yurt dışında eğitim almanın birçok avantajı olduğunu belirterek Türk öğrencilerin genelde Amerika ve Avrupa ülkelerini tercih ettiklerini fakat bu ülkelerde burs olanağına sahip olmanın zorluğunu ve eğitim ücretlerinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Dünya standartlarında eğitim

Topçuoğulları, Türkiye’de herhangi bir özel üniversitenin bir yıllık masrafı ile Çin’de lisan eğitiminin bitirilebileceğini anlatıp sözlerine şöyle devam etti: “İş hayatına atılırken dünyanın en iyi eğitimini veren ve istatistiklerde en iyi 100 üniversite arasında 10 tane üniversitesi bulunan Çin’den mezun olmanın vereceği prestij büyük önem taşıyor. Çin Hükümetinin son yıllarda eğitime verdiği destekle birlikle Çin’de eğitim görenler dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerle yeni arkadaşlıklar kurma, yeni kültürler tanıma fırsatını yakalayabilir, yeni bağlantılar geliştirebilir ve mezuniyet sonrasında iş birlikleri sağlayabilir. Bu başarının temelinde kaliteli eğitim yatıyor. Çin’in konumu itibariyle Çin üzerinden Asya'nın diğer ülkelerine seyahat etmek oldukça kolay. Bu sayede diğer ülkeleri de keşfetme fırsatı yakalanabiliyor. Tabii tüm bu süreçlerin sonunda kişinin yabancı dili de önemli ölçüde gelişiyor.”