GEMİ SATIP, UÇAK ALACAĞIZ

TÜYAP'taki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisindeki işbirliğini ileriye taşıyacak gelişmeler yaşandı.

Başlangıç Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi kapsamında, Türkiye, Pakistan'dan 52 Super Mushshak eğitim uçağı alacak.

Halihazırda Hava Kuvvetleri tarafından pilot adaylarının başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerinde, envanterde bulunan T-41 ve SF-260 uçakları kullanılıyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi daha önce Pakistan Aeronautical Complex-Kamra firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmişti.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakerelerinin tamamlanmasıyla IDEF'te sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 52 uçak, ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

Ayrıca Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ve Pakistan arasında MİLGEM Korvet Projesi Niyet Beyanı imzalandı. Bu imza, resmi süreç devam ederken, bu konudaki kararlılığın gösterilmesi açısından önem taşıyor.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yayımlanan bültende savunma sanayi şirketi STM ile Karaçi Tersanesi (KS&EW) arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için anlaşma imzalandığı belirtildi. Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında faaliyet gösteriyor. Üretimi tamamlanan iki MİLGEM Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken, iki geminin inşası ve test süreci devam ediyor. Nihai anlaşmanın 30 Haziran'da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında 3 sözleşme, niyet beyanı ve mutabakat muhtırasına imza atıldı.