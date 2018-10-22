GEBZE-DARICA METROSUNUN TEMELİ ATILDI

Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki mesafeyi 1 saatten 19 dakikaya düşürecek tam otomatik ve sürücüsüz metro projesinin temel atma töreni TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Gebze Kent Meydanı’nda düzenlen törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski Bakan ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Kocaeli’nin çalışkanlığı sayesinde 4. büyük şehir olduğunu belirterek, “Kocaeli 80 milyon dolarlık ithalat ihracatla Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden. 192 ülkeye ihracat yapıyor. Kocaeli’ye artık yer üstü yetmiyor. Yerin altından yeni yollar yapmak gerek. Geçen yıl 10 km’lik tramvay hattı açıldı. Bu metro da bu hat ile bağlanacak. Kocaeli’nin kalitesini, standardını daha da yükseltecek bu metro. Kocaeli- İstanbul iyice birbiriyle bütünleşecek. Bu metronun diğerlerinden farkı var. Burada dünyanın en son teknolojisi kullanılacak. Akıllı metro olacak, sürücüsü olmayacak. Bugün atacağımız temel, devletimizi karalamak isteyenlere karşı en güzel cevap olacak.



Şer güçler 5 milyon lira tutarındaki bu yatırım karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. İçerde ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasının alındığı bir ülke olmasını bekliyor. Ancak Türkiye bölgesinde olayları yöneten bir ülkedir. Özellikle yurtdışında yayın yapan gazete televizyon sosyal medya siteleri terör örgütleriyle sıkı şekilde çalışıyor. Ancak biz Türkiye’yi 100 yılın lider ülkeleri arasına sokacağız. Dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları amaçlarına ekonomimizi, birlik barışımızı bozarak ulaşmaya çalışıyorlar. Taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanları siz ayırırsınız. Bu sıkıntılardan daha da güçlenerek çıkacağız. İç huzurumuzun, kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu sene sonu itibariyle Osmangazi Köprüsü’nden E5, TEM ve Kuzey Otoyolu’na bağlantı yolunun tamamlanacağını müjdeleyerek, “İstanbul’un her köşesine, yeni havaalanına kolaylıkla ulaşabileceksiniz” dedi.

Eski Bakan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da yaptığı konuşmada, “Kocaeli çok göç alan bir şehir. Artık konvansiyonel yöntemlerle trafik sorununun çözülmeyeceğini biliyoruz. Bunun için metronun ilk adımı atıldı. Bundan sonra Dilovası- Sabiha Gökçen hattı, Derbent- Kartepe hattının da faaliyete geçmesi lazım. Bunun için çalışmalarımız sürüyor” dedi.



Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının Kocaeli Büyükşehir Belediye tarihinin en büyük yatırımı olacağını söyledi. Toplam 5 milyar liralık yatırımın Kocaeli Metro’sunun ilk adımı olacağını vurgulayan Karaosmanoğlu şöyle devam etti: “İleriki yıllarda İzmit-Derince-Kartepe hattında devam edeceğiz. Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırılara karşı yatırımlarımızı daha da arttırarak devam edeceğiz. Hiçbir engel tanımıyoruz. Cumhurbaşkanımızla birlikte ülkemizin önündeki engelleri aşacağız. Yerin altını demir ağlarla aşmaya çalışacağız. Metromuz artan nüfusun ulaşım sorununa yanıt olacak. Bu bölgede 800 bin nüfus yaşıyor.



Her sabah İstanbul’dan 1 milyona yakın kişi çalışmak için Gebze’ye geliyor. Bu insanların trafik stresinden kurtarılması hayati önem yaşıyor. Artık İstanbul’dan Kocaeli’ye hafta sonu günübirlik tatil için binlerce kişi geliyor. İki metropolün birleşmesi gerekiyor. Metromuz iki şehri yeraltından da birleştirecek, binlerce vatandaşımıza iş aş olacak. Yeraltında toplam 32 km uzunluğunda metro hattı yapıyoruz ve tüm maliyeti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile entegre olarak çalışıyoruz. Hattımız Sabiha Gökçen’le, Marmaray’la, hızlı trenle entegre olacak. Hattımız sayesinde saatte 16 bin araç trafikten çekilmiş olacak.”

Konuşmaların ardından tüm davetlilerin butona basmasıyla metronun temeli için ilk harç döküldü.

Saatte 64 bin yolcu kapasiteli

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattı, gidiş geliş olmak üzere 15.6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünel inşa ediliyor. Toplam tünel uzunluğu 31.2 km olacak. Metronun 1. etabında 12 istasyon olacak. 1.5 dakikalık sefer aralıklarıyla hizmet verecek olan metro hattıyla halihazırda ortalama 1 saat süren Gebze OSB-Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek. Karşılıklı seferlerde saatte 64 bin yolcu taşıyacak olan metro hattının açılışı takiben kademeli olarak en üst kapasiteye geçebilecek. İnşaat yatırım tutarı 2 milyar 500 bin lira, kamulaştırma ve araç maliyeti 2 milyar 500 bin lira olmak üzere toplam 5 milyar liraya mal olan metro hattı Kocaeli tarihinin en büyük yatırımıdır ve tamamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.