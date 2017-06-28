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Gaziantep'te trafik kazası: 19 yaralı

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:49
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İslahiye ilçesinden Gaziantep'e giderken devrilen minibüse otomobilin çarpması sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı

Gaziantep'te trafik kazası: 19 yaralı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye'den Gaziantep'e yolcu taşıyan Ömer Demir idaresindeki 27 K 5056 plakalı minibüs, arka sol tekerinin patlaması sonucu Nurdağı-Gaziantep Karayolu İçerisu mevkisinde devrildi.

Bu sırada karşı yönden gelen Hasan Korkmaz'ın kullandığı 27 KM 832 plakalı otomobil, minibüse çarptı.

Kazada, sürücü Korkmaz, otomobildeki Nevin, Yılmaz, Süveybe, Hatice Beyza, Fatoş ve Ayşe Azra Korkmaz ile minibüsteki İbrahim Murat, Metin Yıldırım, Veli Gelebek, Metin Altunbay, Mehmet Cömert, Zeki Atar, Rıdvan Keklikçi, Ömer Berk, Nebi Aslan, Mehmet Akçakaya, Rümeysa Erdoğan ve Yusuf Furkan Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındıkları bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Gaziantep-Nurdağı karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.




Anadolu Haber Ajansı
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