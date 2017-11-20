GAZETECİ ALİ TARAKÇI'YA SİLAHLI SALDIRI





Başkan Akgün: Silahşorluk zamanının bittiğini herkes anlasın Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gazeteci Ali Tarakçı’ya yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Tarakçı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Dr. Akgün, “Hala silahşorluk zamanında yaşayan insanlar var. Oysa silahşorluk zamanı biteli asırlar oldu. Tüm sorunlarımızı hukuk içinde çözmek zorundayız. Maalesef ülke olarak demokrasi, adalet ve medeniyet ortamlarından gittikçe uzaklaşıyoruz” dedi.



Ali Tarakçı’nın aktif ve etkin bir gazeteci olduğunu hatırlatan Dr. Akgün, “Gazetecinin tek silahı, kalemidir. Kalemiyle mücadele veren bir insanın silahlı saldırıya uğraması basına saldırıyı akla getirmektedir. Ülkede hukuk ve adalet hâkim olduğunda basın da özgür çalışır ve medeniyetin kurallarına göre yaşarız. Çocuklarının yanında, çocuklarının okul yolunda Tarakçı’ya yapılan silahlı saldırı, hukuka inancın olmamasının, korkaklık ve cahilliğin sonucudur” dedi. Dr. Hasan Akgün, “değerli dostum Tarakçı’nın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına ve fikir mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum. Kendisine acil şifalar, ailesine, Gazetem İstanbul ve basın camiasına geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.



BİREYSEL SİLAHLANMAYA SON

Başkan Dr. Hasan Akgün, bireysel silahlanmanın da mutlaka önlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Dr. Akgün, “bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının bu yıl yüzde 80’lere ulaştığı görüyoruz. Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Silah satışı noktasında herhangi bir denetim, önlem veya kısıtlama yok. Silah satış yapan şirketlerle ilgili hiçbir bilgi de ne yazık ki yok. Ülkemizde ne yazık ki internette taksitle silah satışı yapılıyor. Her önüne gelen eline silah alıyor. Hükümet acilen bir önlem almalıdır. Bu konuda caydırıcı cezalar ve hukuki düzenlemeler yeniden düzenlenmelidir. Tarakçı'nın iş ortağı Mehmet Mert ise, "Ali'nin ve benim gazetenin son günlerde yazdıklarımıza bakmak lazım. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü, arkasından biri çarpıyor. Arabadan inenler, ayağına 3-4 sefer sıkıp kaçıyorlar. Türkiye'de doğruları, gerçekleri yazanların maalesef hali bu. Ama biz yazmaya çizmeye, gerçeklerden, meslekten ödün vermemeye devam edeceğiz. Doğruları insanlara anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazeteci Ali Tarakçı üç çocuğunu okula götürmek için aracıyla evinden çıktı. İki çocuğunu okula bırakan Tarakçı, en küçük oğlunun anaokuluna giderken arkadan gelen araç Tarakçı’nın kullandığı otomobile çarptı. Aracından inen Tarakçı, sürücü ve yanındaki diğer kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tartıştığı kişilerden biri tabancasını çıkararak 5 el ateş etti. Gazeteci bacağından 3 kurşunla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Tarakçı, taksiye bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, "Çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı. İndik baktım araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri silahını çıkardı ateş etti" diye konuştu.Duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gelen bir vatandaş, "Sabah odadaydım, silah sesini duydum dışarı çıktım. Adam vurulduğunu duydum, sonra olay yerine geldim kanlar içindeydi adam. İki el silah sesi duydum. Geldiğimde yaralı aracın içinde kafası koltuğa doğru yatıktı. Bayağı bir kan içindeydi. Ambulans geldi, sonra hastaneye götürdüler" dedi. Trafikte tartıştığı kişi tarafından vurulması üzerine hastaneye kaldırılan Tarakçı'nın eski eşi Aynur Cihan, gazetecilere açıklamada bulundu.Cihan, Tarakçı'nın sabah çocukları okula bırakmak için evden çıktığını belirterek, 2'sini okullarına bıraktıktan sonra 3. çocuğuyla trafikte devam ederken, arkadan bir otomobilin yavaşça aracına çarptığını söyledi. Tarakçı'nın arabaya bakmak için aşağıya indiğini anlatan Cihan, "Bakıyor arabada bir şey yok. İki kişi araçtan çıkarak ayaklarına ateş açıyor. Tabi kasıtlı olarak yapılmış bir olay. Trafikle ilgili bir durum yok. İşte arabadan indirmek için... Çünkü arabanın içerisinde küçük bir çocuk var. 3 kurşun ayağına isabet ediyor. 2'si ayağından çıkarken, bir tanesi sağ bilekte kalıyor. Şu anda doktorlar bekliyorlar Acil Serviste. Sağlık açısından tabi ki iyi, ama, 3 yaşındaki çocuğumun yanında yapılması tabi ki kaygı yarattı. Çocuğum gergindi. Ben de öğrenir öğrenmez hemen gidip çocuğumu teslim aldım. Oradaki esnaflar almışlar. Ali Bey'i de hastaneye kaldırmışlar." diye konuştu.