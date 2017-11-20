GAZETECİ ALİ TARAKÇI'YA SİLAHLI SALDIRI

"İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUM, KANLAR İÇİNDEYDİ"
Duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gelen bir vatandaş, "Sabah odadaydım, silah sesini duydum dışarı çıktım. Adam vurulduğunu duydum, sonra olay yerine geldim kanlar içindeydi adam. İki el silah sesi duydum. Geldiğimde yaralı aracın içinde kafası koltuğa doğru yatıktı. Bayağı bir kan içindeydi. Ambulans geldi, sonra hastaneye götürdüler" dedi. Trafikte tartıştığı kişi tarafından vurulması üzerine hastaneye kaldırılan Tarakçı'nın eski eşi Aynur Cihan, gazetecilere açıklamada bulundu.
"KASITLI OLARAK YAPILMIŞ BİR OLAY"
Cihan, Tarakçı'nın sabah çocukları okula bırakmak için evden çıktığını belirterek, 2'sini okullarına bıraktıktan sonra 3. çocuğuyla trafikte devam ederken, arkadan bir otomobilin yavaşça aracına çarptığını söyledi. Tarakçı'nın arabaya bakmak için aşağıya indiğini anlatan Cihan, "Bakıyor arabada bir şey yok. İki kişi araçtan çıkarak ayaklarına ateş açıyor. Tabi kasıtlı olarak yapılmış bir olay. Trafikle ilgili bir durum yok. İşte arabadan indirmek için... Çünkü arabanın içerisinde küçük bir çocuk var. 3 kurşun ayağına isabet ediyor. 2'si ayağından çıkarken, bir tanesi sağ bilekte kalıyor. Şu anda doktorlar bekliyorlar Acil Serviste. Sağlık açısından tabi ki iyi, ama, 3 yaşındaki çocuğumun yanında yapılması tabi ki kaygı yarattı. Çocuğum gergindi. Ben de öğrenir öğrenmez hemen gidip çocuğumu teslim aldım. Oradaki esnaflar almışlar. Ali Bey'i de hastaneye kaldırmışlar." diye konuştu.
"SON GÜNLERDE YAZDIKLARIMIZA BAKMAK LAZIM"
Başkan Akgün: Silahşorluk zamanının bittiğini herkes anlasın
Ali Tarakçı’nın aktif ve etkin bir gazeteci olduğunu hatırlatan Dr. Akgün, “Gazetecinin tek silahı, kalemidir. Kalemiyle mücadele veren bir insanın silahlı saldırıya uğraması basına saldırıyı akla getirmektedir. Ülkede hukuk ve adalet hâkim olduğunda basın da özgür çalışır ve medeniyetin kurallarına göre yaşarız. Çocuklarının yanında, çocuklarının okul yolunda Tarakçı’ya yapılan silahlı saldırı, hukuka inancın olmamasının, korkaklık ve cahilliğin sonucudur” dedi. Dr. Hasan Akgün, “değerli dostum Tarakçı’nın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına ve fikir mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum. Kendisine acil şifalar, ailesine, Gazetem İstanbul ve basın camiasına geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.
BİREYSEL SİLAHLANMAYA SON
Başkan Dr. Hasan Akgün, bireysel silahlanmanın da mutlaka önlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Dr. Akgün, “bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının bu yıl yüzde 80’lere ulaştığı görüyoruz. Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Silah satışı noktasında herhangi bir denetim, önlem veya kısıtlama yok. Silah satış yapan şirketlerle ilgili hiçbir bilgi de ne yazık ki yok. Ülkemizde ne yazık ki internette taksitle silah satışı yapılıyor. Her önüne gelen eline silah alıyor. Hükümet acilen bir önlem almalıdır. Bu konuda caydırıcı cezalar ve hukuki düzenlemeler yeniden düzenlenmelidir.
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