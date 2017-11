Ford Otosan, Stevie Awards 2017’de 3 ödüle birden layık görüldü

“Fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara saygılı, gelişim odaklı, kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz”



Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ateş Ölmez, kazandıkları Stevie Ödülleri ile ilgili şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, çalışanlarımıza, merkezinde insan olan, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla Ford Otosan’ı çalışan bağlılığı yüksek ve en çok tercih edilen şirket konumuna getirmeyi amaçlıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerin, şirketimize ve çalışanlarımıza sağladığı faydanın yanı sıra kazandığı ödüller de bizi gururlandırıyor.”

Dünyanın en önemli ve en etkili uluslararası iş ödülleri programlarından olan Stevie Awards, her sene, dünyada kabul görmüş başarılı kurumları ve yöneticileri farklı kategorilerde ödüllendiriyor. Bu yıl 14.’sü düzenlenen The Stevie Awards 2017’nin altın, gümüş ve bronz ödül kazananları 60 ülkeden 3.900’ü aşkın aday arasından belirlendi.

Ford Otosan, Stevie Ödülleri'nde bu yıl; "Achievement in New Employee Onboarding" (Yeni Çalışan İşe Alım ve İşe Alıştırma Başarısı) kategorisinde "Yeni Çalışan İşe Uyum Programı" ile Gümüş Stevie kazanırken, "Achievement in Diversity and Inclusion" (Çeşitlilik ve Dahil Olma Başarısı) kategorisinde "Proses Koçu ve Çalışma Grubu Lideri Programı" ile Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi oldu. Ford Otosan'ın kazandığı diğer Bronz Stevie Ödülü ise "Leadership & Skills Development Solution Provider of the Year" (Yılın Liderlik & Yetenek Gelişimi Çözüm Sağlayıcısı) kategorisinde İnsan Kaynakları süreç ve uygulamaları konusunda farkındalık artırmayı hedefleyen ve ekip liderlerine yönelik geliştirilen "LADES - Aklımda Programı" oldu.