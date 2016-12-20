FLO’dan yurtdışında 1 ayda 5 yeni mağaza

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalar zinciri FLO, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’nin her köşesine yayılmaya devam ederken, yakın coğrafyada emin adımlarla ilerleyen ve hedef pazarlara Türkiye’deki başarılı iş modelini de benimsetmeyi ilke edinen FLO, yurtdışı büyümesini Ürdün, Kazakistan ve Irak’ta açacağı mağazalarla sürdürüyor. FLO, 2017 yılı sonunda yakın coğrafyada 15 ülkede 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Tüketicilerine en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirten Ziylan Grup CEO’su Burak Övünç, “2017 yılında Türkiye’de sektörel liderliğimizi devam ettirirken, yakın coğrafyada bölgesel liderlik ve Avrupa’da büyüme stratejimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu amaçlarımız doğrultusunda yatırımlarımızı öncelikle büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yapıyoruz” diye konuştu.

FLO, Ekim ayında Kazakistan Astana Han Çadır’da sekizinci mağazasını, Azerbaycan Acemi’de beşinci franchise ve Suudi Arabistan Al Nakheel’de ikinci franchise mağazsını açmıştı. Kasım ayında da Ürdün’de Galleria Mall, Kazakistan’da Karaganda Tair Mall ve Shymkent Plaza, Irak’ta Süleymaniye Majidi ve Süleymaniye Family mağazalarını açtı.