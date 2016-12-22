Fiat Ducato Efsanesi 35 Yaşında!

1981 yılından bu yana beş milyonu aşan satış rakamıyla dikkat çeken Fiat Ducato, 35. yaşını kutluyor. 2013 yılından bu yana varlık göstermeye başladığı Kuzey Amerika da dahil, dünya çapında 80’den fazla ülkede satılan Ducato, üç ülkede (İtalya, Meksika, Brezilya) üretiliyor ve tüm yönleriyle gerçek bir küresel araç olduğunu ispat ediyor. Çok yönlülüğü, güçlü yapısı ve düşük işletim maliyetleri ile liderliğini ispatlayan Fiat Ducato, günümüzde altıncı nesli ile her zamankinden daha iyi taşıma kapasitesi sunmasının yanında düşük yakıt tüketimi ile de fark yaratıyor.

Fiat Ducato, Türkiye’de 3 farklı karoser tipi ile ticari araç müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, farklı donanım ve üst yapım seçenekleri sunmaya devam ediyor. 60.500 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatı ve aralık ayı boyunca 30 bin TL’ye 20 ay vade için %0 faizli çok özel kredi koşulları sunan Fiat Ducato avantajlı satın alma kampanyasıyla müşterilerinin dikkatini çekiyor.