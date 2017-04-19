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Fethiye'de deniz dibi temizliği

19 Nisan 2017 Çarşamba 13:17
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- Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte su altından otomobil lastiği, şemsiye, halat, plastik boru, cam ve teneke içecek kutuları çıkarıldı

Fethiye'de deniz dibi temizliği
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından "Mavi Dalga Sürdürülebilir Deniz Turizmi Projesi" kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesinin destekleriyle Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte denizden otomobil lastiği, şemsiye, halat, plastik boru, cam ve teneke içecek kutuları gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Atıklar arasındaki bir mavi yengeç, ilginç görüntü oluşturdu. Çamura bulanan yengeç, tekrar denize salındı. Dalgıçların su altında aksiyon kamerasıyla çektikleri görüntülere bir caretta caretta da yansıdı. Temizliğin ardından gazetecilere açıklama yapan dalgıç Yaşar Tekin, deniz dibi temizliği faaliyetine her yıl destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Çıkarılan atıklardan suyun altında daha fazlası bulunduğuna dikkati çeken Tekin, "Bunları çıkarıyoruz ki insanlar bunları görsün. 'Ben ne yapıyorum' diye bir sorsun kendisine. Biz bu dünyayı çocuklarımıza bırakacağız. Böyle devam edersek ne balık yiyebileceğiz ne de bir deniz canlısı görebileceğiz. Tabiatı öldürüyoruz." dedi.

Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman ise farkındalığı artırmak için deniz dibi temizliği yapıldığını aktardı.
Deniz dibinin tamamen temizlenmesinin büyük bir ekipman ve zaman gerektirdiğine işaret eden Duman, "Burada önemli olan denizcilerimizin denize sahip çıkarak koruması. Denizlerde kara kaynaklı kirlilik olduğu kadar, gemilerden kaynaklı kirlilikler de var. Bu gibi etkinliklerle de insanlarımızdaki duyarlılığı artırmış oluyoruz." diye konuştu.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Yalçın da kısa süreli temizlikte doğal ortamın ne kadar çabuk kirlendiğinin görüldüğünü kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı
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