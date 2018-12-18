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Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu transferi

Kore’de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan esporcu Anıl Çağlar Çiçekdal, 1907 Fenerbahçe takımına transfer oldu. Bu sayede Türkiye’de bir espor takımı ilk kez bir mobil espor oyuncusunu bünyesine kattı ve uluslararası arenada mücadele etme fırsatı kazandı.

Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu transferi

Kore’de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan esporcu Anıl Çağlar Çiçekdal, 1907 Fenerbahçe takımına transfer oldu. Bu sayede Türkiye’de bir espor takımı ilk kez bir mobil espor oyuncusunu bünyesine kattı ve uluslararası arenada mücadele etme fırsatı kazandı.

18 Aralık 2018 Salı 17:56
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Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu transferi

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da düzenlenecek uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek 2 finalistten biri olan Anıl Çağlar Çiçekdal, 1907 Fenerbahçe espor takımına transfer oldu.

Seul’de 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek büyük finalde, Fenerbahçe formasıyla Türkiye adına mücadele edecek olan Anıl Çağlar Çiçekdal’ın rakipleri Kore, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan katılan oyuncular olacak.

İlkleri barındıran bir gelişme

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek: “Mobil espor kavramını Paramanya ile ülkemize tanıttık. Paramanya Dünya Şampiyonası’na 2 Türk Paramanya oyuncusunun katılması, hem ülkemizin bir mobil espor alanında temsili hem de dünya çapında önemli bir mobil espor turnuvasına katılımı açısından pek çok ilkleri ve başarıları barındıran önemli bir gelişme. Bir diğer popüler oyunumuz olan Wolfteam’de başarılı bir takıma sahip olan 1907 Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu olarak Anıl’ı seçmesi de ayrıca mutluluk verici” dedi.

1907 Fenerbahçe Espor Takımı Başkanı Sina Afra ise yaptığı açıklamada “1907 Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu olan Anıl’ın takımıza katılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Kendisinin Güney Kore’de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyona’sında takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum ve rakipleri karşısında başarılar diliyorum.” dedi.

“Bayrağımın ve formamın hakkını vereceğim”

Paramanya oynamaya hobi olarak başlayıp zamanla kendini geliştirdiğini belirten Anıl Çağlar Çiçekdal ise: “Paramanya’yı ilk oynamaya başladığımda bu noktaya geleceğimi hayal bile edemezdim. Kore’de ülkemi temsil edeceğim için büyük bir gurur duyuyorum. 1907 Fenerbahçe takımının ilk mobil esporcusu olduğum için de çok sevinçliyim. Hem bayrağımın hem de formamın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları, aksesuarlar ve zar tiplerinin kombinasyonuyla mobil masa oyunlarına strateji faktörünü de katıyor.

Her hafta yapılan farklı etkinlikler ve birçok yeni özellikle Paramanya’da eğlencenin sınırı yok. Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMobilEspor
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