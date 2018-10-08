Farmasi’nin yeni seminer salonu açıldı

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe Türkiye’de lider konumda bulunan Farmasi, ışıklandırma ve ses sistemi ile dikkat çeken 250 kişilik toplantı ve seminer merkezini faaliyete geçirdi. Farmasi’nin Türkiye dışında uluslararası ekiplerini de ağırlayacağı merkez stratejik konumu ile öne çıkıyor.

Farmasi, sahip olduğu entegre tesisler ile plastik şişe, kapak, kavanoz, lamine tüp gibi ambalaj malzemelerinin kendi tesislerinde üreterek öz kaynaklarıyla büyümeye devam ediyor. İstanbul Ömerli’de bulunan fabrikalarına 50 milyon TL yatırım gerçekleştiren Farmasi, akıllı depo açılışından sonra “Dr. C. Tuna Seminer Salonu” nu faaliyete geçirdi.

İlk toplantı Adriyatik ekibi ile gerçekleştirildi

İstanbul Ömerli’de, 100.000m2’lik alana yayılan üretim tesislerinde, yüksek teknolojiyi kullanarak ürettiği 2.000’i aşkın ürünü tüm dünyadaki tüketicilere ulaştıran Farmasi, hayata geçirdiği Seminer Merkezi’nde girişimcileri ile bir araya geliyor. Yeni ürün lansmanları, ürün eğitimleri, lider buluşmaları gibi birçok önemli etkinlik için ev sahipliği yapacak merkezin ilk misafirleri “Farmasi Adriyatik Ekibi” oldu. Adriyatik Ekibi ile gerçekleştirilen toplantıda 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri konuşuldu.

