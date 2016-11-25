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EYOWF 2017 COCOM ve Ekip Şefleri Semineri

25 Kasım 2016 Cuma 13:18
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Erzurum Valisi Azizoğlu: "(EYOWF 2017) Dünya barışının, kardeşliğinin, güzel günlerin böyle organizasyonlardan geçtiğini düşünüyorum"

EYOWF 2017 COCOM ve Ekip Şefleri Semineri
ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 17 yaş altı sporcuların yer alacağı 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'ne (EYOWF 2017) ilişkin, "Dünya barışının, kardeşliğinin, güzel günlerin böyle organizasyonlardan geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Kentteki Palandöken Kayak Merkezi'nde yer alan Sway Otel'de, EYOWF 2017 Avrupa Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu (COCOM) ve Ekip Şefleri semineri düzenlendi.

Seminere, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, EYOWF Koordinasyon Komisyonu Başkanı Liney Halldorsdottir ve organizasyonda görev alacak görevliler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Vali Azizoğlu, şubat ayında Erzurum'da EYOWF organizasyonu yapılacağını belirterek, kentin Universiade tecrübesiyle EYOWF'tan güzel netice alacağını kaydetti.

Azizoğlu, "Ülkemize gelecek bütün sporculara ve yöneticilerine 'hoş geldiniz' demek istiyorum. Erzurum'da güzel günler geçirmelerini ve güzel dostluklar kurarak ülkelerine dönmelerini temenni ediyorum. Dünya barışının, kardeşliğinin, güzel günlerin böyle organizasyonlardan geçtiğini düşünüyorum. Bu çalışmalarla dünya kardeşliğinin perçinleneceğine, dünya barışının sağlanacağına yürekten inanıyorum." dedi. 

Spor Genel Müdürü Baykan da hem Erzurum'un hem Türkiye'nin spor organizasyonları açısından önemli tecrübeleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İş, EYOWF, gençlik olunca farklı bir heyecan yaşıyoruz. Londra ve Rio olimpiyatlarında Türk Milli Takımı'nın kafile başkanlığı yapmış, Akdeniz Oyunları'nda organizasyon ve operasyonun başında yer almış, ülkemizde birçok sportif organizasyonda görev üstlenmiş bir spor adamı olarak itiraf etmeliyim ki tüm dünyanın ümidi, sportif anlamda yeni başarıların, yeni rekorların habercisi gençleri bünyesinde barındıran bu organizasyon beni ayrı heyecanlandırıyor. Sizler ve şubat ayında 10 gün misafirimiz olacak gençlerimizin, yıldızlarımızın aileleri şuna emin olsunlar ki hem organizasyon hem operasyon hem sportif anlamda çocuklarımızı en az aileleri kadar ilgiyle, sevgiyle Erzurum'da ve ülkemizde misafir edeceğiz. ve hep birlikte çok güzel bir organizasyona imza atacağız."

Müsteşar Yardımcısı Özden de EYOWF organizasyon komitesinin uzun süredir yaptıkları çalışmalarla hazırlıkları tamamladığını dile getirerek, "Bu bir gençlik organizasyonu. Biz gençlerimizle bütün hazırlığımızı yaparak, gençlerimizin elinden tutarak, sizin gençlerinizi ülkemizin güzel şehri Erzurum'a bekliyoruz." diye görüş belirtti.

EYOWF Koordinasyon Komisyonu Başkanı Halldorsdottir ise Türkiye'nin 2019 EYOWF'u aldığını fakat çeşitli sebeplerle organizasyona 2 yıl önce ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Takvimden 2 yıl önce bu organizasyonu üstlendiğiniz için tebrik ediyorum. Yoğun toplantılar yaptık. Erzurum, 2011 Universiade deneyimiyle de EYOWF'u başarılı şekilde gerçekleştirecek. Bütün etkinlik alanları hazır. Etkinlik alanları oldukça etkileyici. Bu organizasyona katılacak gençlerimizi geleceğin rekortmen sporcuları olarak göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise EYOWF'un Erzurum'da düzenlenen ikinci büyük spor organizasyonu olduğunu hatırlattı.

Erzurum'un kış turizmin ana merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Sekmen, şunları aktardı:

"Burada birçok şehirde, ülkede olmayan sportif tesislere sahibiz. Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezleri dünyanın en seçkin merkezlerindendir. 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları başta olmak üzere birçok sportif yarışmaya ev sahipliği yaptık ve güzel neticeler aldık. Spor, dünyadaki barış ve huzuru sağlayacak en önemli aktivitelerden biridir. Bunları ne kadar çoğaltırsak inanıyorum ki muhabbetimiz ve sevgimiz de artacak."

Anadolu Haber Ajansı
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