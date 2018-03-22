EXPOMED kapılarını açtı

Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu olan EXPOMED Fuarı, 40 ülkeden 800’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğinin katılımıyla 22 Mart Perşembe günü kapılarını açtı.

Muharremoğlu ardından kürsüyü devralan T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık sektöründeki son gelişmelere ve önem verdikleri üç konuya değindi. Gümüş; “Sağlık sektöründe insan kaynağı, fiziki mekanlar ve sağlık cihazları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Son 5 yılda ülkemizdeki hastaneleri yenilemeye başladık. Şehir hastaneleri başta olmak üzere bütün hastanelerimizi elden geçirdik. Bu çalışmalarımız son hız devam ediyor. 3 yıl sonra yenilenmesi gereken hastane kalmayacak. Bu çalışmalarımız doğrultusunda 60 bin yataklı hastane zincirleri oluşturuyoruz. İnsan kaynağı konusuna gelirsek, hekimlerimiz için büyük yatırımlar yapıyoruz. 2003’te 250 bin olan insan kaynağımız bugün 650 bini Sağlık Bakanlığı çalışanları olmak üzere 1 milyona ulaştı. 2023 yılında 200 bin kişilik bir hekim ordumuz olacak. Şu an görev yapan 80 bin pratisyen, 65 bin uzman hekimimiz var. Uzman hekim sayımızı 2023’te 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer önem verdiğimiz bir başka konu olan sağlık cihazları konusunda; ülkemizin ciddi bir cihaz kapasitesi var. Bu anlamda tüm sektörümüzü yerli alıma ve yerli üretime yönlendiriyoruz. 2015 yılının sonundan beri sağlık sektörünün yerelleşmesi için çalışıyoruz. Medikal malzeme ve tıbbı cihazda yerli üreticimizi destekliyoruz. Bunun haricinde Bakanlığımız ülkemizin sağlık sektörünün daha iyi gitmesi için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. ” dedi.