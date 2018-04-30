EVTEKS 50 bin yabancı ziyaretçi ile rekor kırdı

Yabancı ziyaretçi rakamında yüzde 20’lik bir artış sağlanarak yeni bir rekora daha imza atılan fuarda, 120 ülkeden 50 bin 193 ev tekstili alıcısı, katılımcı firmalarla yeni iş bağlantıları kurdu.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük iki fuarından biri olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS) kapılarını ziyaretçi rekoru ile kapattı. Ev tekstili sektörüne ilişkin binlerce ürünün sergilendiği 24. EVTEKS’i aralarında ABD, Almanya, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Sibirya, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Yunanistan’ın da olduğu 120 ülkeden 50 bin 193 yabancı ev tekstili alıcısı ziyaret etti. Böylece fuar, yabancı ziyaretçi rakamında yüzde 20’lik bir artış sağlayarak bir rekora daha imza attı.

Yenilenen data ve yabancı ziyaretçi biriminin yanı sıra yurt dışında bulunan şirketleri sayesinde EVTEKS’in yabancı ziyaretçi rekorunun kırılmasının sağlayan CNR Holding, birçok yabancı dile hakim tele-marketing ekibi ile her yıl organize ettiği 50 fuar için de aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.



CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) desteği ile organize edilen fuara toplamda ise 135 bin 158 ziyaretçi ilgi gösterdi. Ev tekstili sektöründeki son gelişmelerin sergilendiği EVTEKS Fuarı’nda, trend ve modaya yön veren ürünler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

EVTEKS Fuarı’ndan ihracata büyük destek

Fuar, ev tekstili sektörünün bu yıl hedeflediği 3 milyar dolar ihracata yüzde 30’luk bir katkı sağladı. Fuarda gerçekleşen ikili iş görüşmeleri ve yeni iş bağlantıları sayesinde bu katkının yeni sezona kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ülkesi konumunda olan Türk ev tekstilinin en büyük fuarı EVTEKS, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin ürün tedariki sağladığı bir platform olarak dikkat çekti.

Yeni iş bağlantıları da kuruldu

Perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili, iplikler, yer kaplamaları, duvar kaplamaları ve dekorasyon ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü EVTEKS’e katılan firmalar, Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği alım heyeti programı sayesinde ziyaretçilerle B2B ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Ev tekstili sektörü yükseliş trendine devam etti

Bu yıl ilk kez nisan ayında düzenlenen EVTEKS’in katılımcıları da fuardan ve tarih değişikliğinden oldukça memnun oldu. Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay; “EVTEKS Fuarı’na yurt dışından gelen ziyaretçi ve katılımcılar, bu fuarda ev tekstili sektörünün yükseliş trendinde olacağının sinyallerini verdi” dedi.

Egem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uzunoğlu ise memnuniyetini; “Yabancı ziyaretçi bu sene çok fazla. Bunlardan çoğu satışa dündü. Bir ara başımızı ziyaretçiden kaldıramadık” şeklinde dile getirdi. Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Köseoğlu da fuarın tarih değişikliğine rağmen ziyaretçi sayısının çok iyi olduğunu, özellikle yabancı ziyaretçiden memnuniyet duyduklarını aktardı.



Fuarda Avrupalılar bej, turkuaz, pudra pembesi, sarı ve mavi gibi açık renkleri, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelen alıcılar ise daha çok bordo, kahverengi, altın sarısı ve hardal gibi koyu renkli ürünleri tercih etti.