banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Evi yanan yaşlı kadına hayırseverlerden yeni ev

08 Eylül 2017 Cuma 12:52
Bu haber 517 kez okundu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evi yanan yaşlı kadın için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 95 bin lira ile yeni ev yaptırıldı ve yeni eşyalar alındı

Evi yanan yaşlı kadına hayırseverlerden yeni ev
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4 ay önce evi yanan 71 yaşındaki Nuriye Kor için hayırseverlerin bağışlarıyla yeni ev yaptırıldı.

İlçeye bağlı Çaykıyı köyünde 7 Mayıs'ta çıkan yangın sonucu Nuriye Kor'un tek başına yaşadığı iki katlı ahşap ev, içindeki eşyalarla kül oldu.

Yangının ardından komşularının evine sığınan yaşlı kadına yeni ev yaptırılması için Çaykıyı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında yurt içi ve yurt dışından yapılan bağışlarla toplanan 95 bin lira ile Kor'un yanan evinin yerine betonarme yeni bir ev yaptırıldı ve yeni eşyalar alındı. 

Yapımı tamamlanan evin yaşlı kadına teslimi nedeniyle köyde tören düzenlendi.

Kampanyaya öncülük eden dernek başkanı Kerim Aydoğan, burada yaptığı konuşmada, evin yapımına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Evin yapıldığı yerdeki hafriyat çalışmasının İnebolu Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Aydoğan, "Her işte olduğu gibi köy halkımız cömertlik gösterdi ve bu işin üstesinden geldik." dedi.

Konuşmaların ve duanın ardından evin anahtarı, Nuriye Kor'a teslim edildi.

Yeni evine giren Kor, "Allah hepinizden razı olsun. Zor günümde bana el uzattınız. İstediğimden çok daha güzel bir eve sahip oldum." ifadesini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.