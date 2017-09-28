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Evi yanan kadının cesedi sulama kanalında bulundu

28 Eylül 2017 Perşembe 17:27
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Mersin'de bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şüphe üzerinde çevrede yaptıkları aramada ev sahibi kadının sulama kanalında cesedine rastladı - Yangından korkarak evinin önünden geçen kanala atlaması sonucu sürüklendiği tahmin edilen kadının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Evi yanan kadının cesedi sulama kanalında bulundu
MERSİN (AA) - Mersin'de evi yanan kadının cesedi itfaiye ekiplerince sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Evin tamamen hasar gördüğü yangında, park halindeki bir traktör de kullanılmaz hale geldi. 

İtfaiye ekipleri, yaptıkları aramalara karşın kocasının evde olduğunu söylediği Zini Bilen'i (33) bulamayınca durumdan şüphelenerek çevrede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Bilen'in evin önünden geçen sulama kanalının yaklaşık 2 kilometre ilerisindeki Yakaköy su pompası istasyonu mevkisinde cesedini buldu.

Kadının cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Yangından korkarak evinin önünden geçen kanala atlaması sonucu sürüklendiği tahmin edilen kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı
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