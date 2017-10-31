Evdeki Her Cihaza Güçlü WiFi İçin: TP-Link Archer C3150

Evin her yerinden ve çok sayıda cihazla WiFi’a kesintisiz ve sorunsuz bağlanmak isteyen aileler için toplamda 3150Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen Archer C3150, bu yüksek bağlantı hızıyla her cihaza hızlı WiFi sağlıyor. Aynı anda yoğunluk talep eden uygulamaların kolayca üstesinden gelen ürün, daha hızlı, daha güçlü ve daha güvenli WiFi oluşturmak için en yeni teknolojileri kullanıyor. Archer C3150 ile WiFi bağlantısında gecikmeler, kesintiler ve evlerdeki ölü noktalar ortadan kalkıyor.

Evler Eğlence Merkezi’ne dönüşüyor…

Archer C3150 ile evde film izlemek de online oyun oynamak da daha keyifli hale geliyor. Bu etkinlikler aynı anda yapılabiliyor ve WiFi hızında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Çocuklar arkadaşlarıyla online oyun izlerken, anne-babalar 4K film keyfi yaşayabiliyor. Arkadaşlar eve geldiğinde ve evde WiFi’a bağlanan cihaz sayısı daha çoğaldığında da WiFi hızında ve kapsama alanında bir sorun yaşanmıyor. Archer C3150, mobil yaşam tarzının aksamasına izin vermeden evde eğlencenin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir çözüm…

Archer C3150’nin bu iddiasının temelinde, barındırdığı birçok güçlü teknoloji yer alıyor. Üründe çift çekirdekli 1.4GHz hızında güçlü bir işlemci bulunuyor. Gelişmiş Broadcom NitroQAM teknolojisi ile 4-Stream teknolojisinin birleşimi WiFi hızını yüzde 25 artırıyor ve cihazın gücüne güç katıyor. Bu sayede eşzamanlı 4K film ve online oyun gibi yoğunluk gerektiren uygulamalar için hız ve mükemmel performans sağlanmış oluyor.

Çift bant desteğine sahip olan üründe yer alan Akıllı Bağlantı (Smart Connect) teknolojisi ise her cihaz için en uygun bandı otomatik olarak seçiyor. Archer C3150’de yer alan bir diğer gelişmiş teknoloji olan MU-MIMO (Multi-User MIMO), yönlendiricinin aynı anda birçok cihaza veri göndermesini sağlıyor; bu da her cihaza yüksek WiFi bağlantı hızı sağlıyor.

(Devam ediyor)

Daha geniş WiFi Kapsama Alanı

Archer C3150, sadece yüksek WiFi hızı değil, aynı zamanda daha geniş kapsama alanı da sunuyor. Ürün üzerinde yer alan dört adet yüksek performanslı ve çift bant destekli anten, geniş evlerde en uzak noktaya kadar WiFi sinyallerini ulaştırabiliyor. Aynı zamanda Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisi sayesinde, WiFi’a bağlı olan cihazlara doğru sinyallerin yönelmesi sağlanıyor. Bu sayede bahçe, havuz kenarı gibi yerler de dahil evin her yerinde hızlı ve düzenli WiFi keyfi sürülebiliyor.

Archer C3150, WiFi sinyalini yavaşlatan her unsura karşı önlem sunan bir yönlendirici. Örneğin, eski WiFi standartlarını destekleyen cihazlar (telefon, bilgisayar vb) ağın hızını yavaşlatabiliyor. Özellikle aynı anda birden fazla cihazın WiFi’a bağlandığı evlerde bu önemli bir sorun oluşturuyor. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde yer alan Airtime Faimess özelliği sayesinde her cihaza sahip olduğu teknolojiye göre hız paylaştırıp erişim zamanı kısıtlanarak bu sorun da ortadan kalkıyor.

Ev Eğlence aracı olan Archer C3150, kablolu cihazların sorunsuzca ağa dahil edilebilmesi için dört adet Gigabit Ethernet girişine sahip. Bu sayede yönlendiriciye akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar bağlanabiliyor ve standart Ethernet’e oranla 10 kat daha hızlı kablolu bağlantı sağlanıyor. Ayrıca bağlantı birleştirme özelliği sayesinde dört adet Gigabit LAN noktasından ikisi birleştirilerek NAS aygıtları için Ethernet hızı 2 GB/sn’ye çıkarılabiliyor. Bu da her zaman daha hızlı veri akışı ve veri yedekleme sağlıyor.

Cihaz üzerinde –biri USB 3.0 destekli olmak üzere- iki adet de USB bağlantısı yer alıyor. Bu sayede USB girişlerine harici disk bağlamak ve film, fotoğraf, müzik gibi dosyaları yedeklemek mümkün oluyor.

Şık ve minimalist tasarıma sahip olan Archer C3150, evin her yerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürün üzerinde yer alan LED göstergeler istendiğinde kapatılabiliyor. Bu güçlü ve şık yönlendirici aynı zamanda kolay kurulup kullanılabilen bir ürün. TP-Link’in Android ve iOS destekli Tether uygulaması sayesinde akıllı telefonlardan yönlendiricinin her tür denetimi ve ayarı kolayca yapılabiliyor.

31 Ekim 2017 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, online oyun oynamayı, 4K video izlemeyi seven, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı, geniş evler için yüksek hızlı yeni yönlendirici (router) modelini Türkiye’de satışa sundu. Archer C3150 model yönlendirici çok yüksek WiFi hızının yanı sıra kablo ile bağlantı, geniş kapsama alanı ve kolay yönetim gibi özellikleriyle üst seviye bir ağ ürünü.Basın Bülteni