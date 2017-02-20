Esenyurt İstinye Hastahanesi hizmete başladı..

Şeref Özata yazıyor/ Özel haber



İstinye Üniversite Hastanesi Esenyurt’ta hizmete açıldı. Eğitim-araştırma çalışmalarını da kapsayacak şekilde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan İstinye Üniversite Hastanesi; kardiyolojiden genel cerrahiye, kadın doğumdan çocuk hastalıkları ve cerrahisine kadar tüm branşlarda hasta kabul etmeye başladı.



Esunyurt da Hizmet vermeye başlayan İstinye Üniversitesi Hastanesi; Türkiye Yerel Basın Birliği üyelerine tanıtıldı. Hastane Başhekimi Dr. Orçun Okur, Hastanenin Medikal park, Liv ve MLP Care ‘i markalarını bünyesinde barındırarak gelişmiş bir hizmet sunmayı hedef edindiğini söyledi. Prof Dr. Turgut İpek ise Hastanede en gelişmiş cerrahi yöntemler kullanılarak birçok hastanın şifaya kavuştuğunu belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kalko da artık halk arasında inme olarak da birçok hastalığa çare bulunduğunu ifade ederek, hastanenin tüm dünya ülkelerinden hasta kabul etmeye başladığını vurguladı.MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muharrem Usta, İstinye Üniversite Hastanesi’nin hasta bakım anlayışının temelinde “hastanede yatış süresini azaltmak” hedefi olduğunu belirterek, “Akademik, uzman kadrolar ile hastalarımıza verdiğimiz muayene, tanı, tedavi süreçleri ileri teknoloji ile gerçekleşecek; hastalara, ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş özel hizmet verilecek. Sağlık hizmeti almak için bizi tercih edenlerin tamamı, bizim için çok değerli olduğunu hissedecek. Sağlıkta mükemmeliyeti, hasta memnuniyetini, güler yüzlü hizmeti prensip edindik. ‘Medikal koçluk’ olarak da tanımlayabileceğimiz bu bakış açısıyla İstinye Üniversite Hastanesi’ni İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak konumlandırdık” dedi. İstinye Üniversite Hastanesi, ayrıca adını “Leading International Vision” (Sağlıkta Uluslararası Vizyon) prensibinin baş harflerinden alan; ileri tanı ve tedavi yöntemlerini dünyayla eş zamanlı kullanan Liv Hospital’ın uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla hasta kabul edecek. “Liv Concept” adıyla sunulan bu hizmetle İstinyeÜniversite Hastanesi, bölgenin sağlığa yönelik farklı beklenti ve ihtiyaçlarına da yanıt verecek.