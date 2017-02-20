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Esenyurt İstinye Hastahanesi hizmete başladı..

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:49
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Esenyurt İstinye Hastanesi 65 bin 500 metrekare kapalı alanda , bünyesinde Medikalpark, Liv ve MLP Care ‘i gibi tanınmış üç ayrı markayı birleştirerek gelişmiş sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Esenyurt İstinye Hastahanesi hizmete başladı..
Şeref Özata  yazıyor/  Özel haber 

İstinye Üniversite Hastanesi Esenyurt’ta hizmete açıldı. Eğitim-araştırma çalışmalarını da kapsayacak şekilde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan İstinye Üniversite Hastanesi; kardiyolojiden genel cerrahiye, kadın doğumdan çocuk hastalıkları ve cerrahisine kadar tüm branşlarda hasta kabul etmeye başladı. 
Esunyurt da Hizmet vermeye başlayan İstinye Üniversitesi Hastanesi;   Türkiye  Yerel Basın Birliği üyelerine tanıtıldı. Hastane Başhekimi Dr. Orçun Okur, Hastanenin Medikal park, Liv ve MLP Care ‘i markalarını bünyesinde barındırarak gelişmiş bir hizmet sunmayı hedef edindiğini söyledi. Prof Dr. Turgut İpek ise Hastanede en gelişmiş cerrahi yöntemler kullanılarak birçok hastanın şifaya kavuştuğunu belirtti. Kalp ve Damar  Cerrahisi  Merkezi Başkanı  Prof. Dr. Yusuf Kalko da artık halk arasında inme olarak da birçok hastalığa çare bulunduğunu ifade ederek, hastanenin tüm dünya ülkelerinden hasta kabul etmeye başladığını vurguladı.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muharrem Usta, İstinye Üniversite Hastanesi’nin hasta bakım anlayışının temelinde “hastanede yatış süresini azaltmak” hedefi olduğunu belirterek, “Akademik, uzman kadrolar ile hastalarımıza verdiğimiz muayene, tanı, tedavi süreçleri ileri teknoloji ile gerçekleşecek; hastalara, ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş özel hizmet verilecek. Sağlık hizmeti almak için bizi tercih edenlerin tamamı, bizim için çok değerli olduğunu hissedecek. Sağlıkta mükemmeliyeti, hasta memnuniyetini, güler yüzlü hizmeti prensip edindik. ‘Medikal koçluk’ olarak da tanımlayabileceğimiz bu bakış açısıyla İstinye Üniversite Hastanesi’ni İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak konumlandırdık” dedi. İstinye Üniversite Hastanesi, ayrıca adını “Leading International Vision” (Sağlıkta Uluslararası Vizyon) prensibinin baş harflerinden alan; ileri tanı ve tedavi yöntemlerini dünyayla eş zamanlı kullanan Liv Hospital’ın uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla hasta kabul edecek. “Liv Concept” adıyla sunulan bu hizmetle İstinyeÜniversite Hastanesi, bölgenin sağlığa yönelik farklı beklenti ve ihtiyaçlarına da yanıt verecek.

ACİL DURUMLARDA YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞEN ODALAR
62 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet vermeye başlayan İstinye Üniversite Hastanesi’nin acil durumlarda yoğun bakım odasına dönüşebilen 16 adet gözlem odası da bulunuyor. Hastanenin “Acil” bölümünde ise 7 gün 24 saat uzman hekimler görev yapıyor. İleri teknolojik cihazlarla donatılmış ve her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü 307 yataklı hastanede; 10 ameliyathane, 94 yoğun bakım/gözlem yatağı ve acil durum transferleri için helikopter pisti de bulunuyor. Merkezi lokasyonuyla toplu taşımanın en kolay adreslerinden birinde hizmet vermeye başlayan İstinye Üniversite Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, üçüncü havalimanı, TEM ve E5 bağlantı yollarına yakınlığıyla da çok sayıda ulaşım seçeneğine sahip.

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