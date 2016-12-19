Esenboğa, karbon nötr havalimanı olmaya devam ediyor

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü ACI tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation – ACA) programında 2014 yılında aldığı karbon nötr havalimanı sertifikasını bu yıl da yeniledi. Esenboğa, iklim değişikliğinin başlıca nedenleri arasında yer alan karbon salımlarını nötralize etmiş; kalan kısmı da temiz enerjiye yatırım yaparak ofsetlemişti. Türkiye’de bu seviyeye yükselen ilk havalimanı olan ve bugün dünyanın en çevreci 27 havalimanı arasında yer alan Esenboğa, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer “TAV Havalimanları olarak çevre ve topluma saygılı, sürdürülebilir bir iş modeli benimsiyoruz. Yolcu memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırırken çevresel etkilerimizi de en aza düşürmeyi hedefliyoruz. Enerji verimliliği alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2014 yılından bu yana karbon nötr havalimanı ünvanımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. TAV, ACI’nın Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında 2009’dan bu yana aktif şekilde yer alıyor. Ankara Eseboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları karbon salımlarını en iyi seviyeye getirerek dünyanın en çevreci 27 havalimanı arasına girdi. İstanbul Atatürk Havalimanı da programa katılırken, TAV’ın Tunus’ta işlettiği Enfidha Havalimanı Afrika kıtasında sertifikasyon alan ilk havalimanı oldu.



Havalimanı Karbon Akreditasyonu programına katılan 176 havalimanı, tüm dünyada 2 milyara yakın yolcuyla hava trafiğinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. 2015 yılında 12.3 milyon yolcuya ve yaklaşık 88 bin uçuşa ev sahipliği yapan Esenboğa Havalimanı, yolcu konforundan ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdi. Otomatik aydınlatma kontrolü, LED aydınlatma kullanımı, doğalgazdan elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisi üreten trijenerasyon tesisi bu uygulamalar arasında bulunuyor.





TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket iştirakleriyle birlikte 2015’te 780 bin uçak seferine ve 102 milyondan fazla yolcuya hizmet sundu.