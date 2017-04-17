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ERDOĞAN'DAN ÖZAL, MENDERES VE ERBAKAN'IN KABİRLERİNE ZİYARET

17 Nisan 2017 Pazartesi 12:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal,eski başbakanlardan Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

ERDOĞAN'DAN ÖZAL, MENDERES VE ERBAKAN'IN KABİRLERİNE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakanlardan Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'daki yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret etti.

Topkapı'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de anıt mezarı ziyaret etti.

Mezarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etti.

Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi. 

Erdoğan, aracından indiği sırada vatandaşlar "Başkanım" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi. 

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti. 

Burada dualar okundu. Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler verdi.

Anadolu Haber Ajansı
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