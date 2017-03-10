ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

MOSKOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Kremlin Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in başkanlık edeceği Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına geçildi.

Genelkurmay Başkanı​​ Orgeneral Hulusi Akar​​, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı ​​​​Nihat Zeybekci​​​, ​​​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ​​​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı​ Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı​​​ Nabi Avcı, ​​​​​​​​Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da toplantıda hazır bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı