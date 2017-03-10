ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

MOSKOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.
Kremlin Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in başkanlık edeceği Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına geçildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da toplantıda hazır bulunuyor.
Anadolu Haber Ajansı
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