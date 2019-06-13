Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." diyerek, "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor." şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu söyledi.

F-35 projesine ilişkin Erdoğan, "Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz." dedi.

"Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir." dedi.

Erdoğan, "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Erdoğan, "Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır." diyerek, şöyle konuştu:

"Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ile ilgili ilk paketi çalışma dönemi bitmeden Meclis'e getirmeyi planladıklarını söyledi.