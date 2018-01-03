Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116052
ALTIN
159.309
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0891
EURO
4.5302

En düşük memur maaşı 2893 TL oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi.

En düşük memur maaşı 2893 TL oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
24 Okunma
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1.871 TL'den 1.978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükseldi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.
2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

 

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2017 Temmuz

2018 Ocak

MÜSTEŞAR

1/4

10.435

11.064

GENEL MÜDÜR

1/4

9.153

9.709

ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu)

1/4

4.807

5.098

MEMUR - (Üniversite Mezunu)

9/1

2.951

3.136

ÖĞRETMEN

1/4

3.699

3.927

KAYMAKAM 1. Sınıf

1/4

8.406

8.901

BAŞKOMİSER

3/1

4.804

5.095

POLİS MEMURU

8/1

4.201

4.457

UZMAN DOKTOR

1/4

5.605

6.064

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)

5/1

3.592

3.814

MÜHENDİS

1/4

4.908

5.204

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)

11/1

3.073

3.265

PROFESÖR

1/4

7.916

8.384

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.657

4.939

VAİZ

1/4

3.846

4.082

AVUKAT

1/4

4.684

4.967

2018 Ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları (TL)
 

Gruplar

2017 Temmuz

2018 Ocak

En Düşük Emekli Aylığı

Memur Emekli Aylığı

1.871

1.978

SSK Emekli Aylığı

1.485

1.570

Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı

1.330

1.405

 

Basın Bülteni

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
AVM'lerin cirosunda keskin artış
AVM'lerin cirosunda keskin artış
2017’YE DAMGA VURAN TELEVİZYON KANALLARI VE DİZİLER BELLİ OLDU
2017’YE DAMGA VURAN TELEVİZYON KANALLARI VE DİZİLER BELLİ OLDU

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim