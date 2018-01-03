En düşük memur maaşı 2893 TL oldu

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1.871 TL'den 1.978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükseldi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)





UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2017 Temmuz 2018 Ocak MÜSTEŞAR 1/4 10.435 11.064 GENEL MÜDÜR 1/4 9.153 9.709 ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu) 1/4 4.807 5.098 MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1 2.951 3.136 ÖĞRETMEN 1/4 3.699 3.927 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.406 8.901 BAŞKOMİSER 3/1 4.804 5.095 POLİS MEMURU 8/1 4.201 4.457 UZMAN DOKTOR 1/4 5.605 6.064 HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1 3.592 3.814 MÜHENDİS 1/4 4.908 5.204 TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1 3.073 3.265 PROFESÖR 1/4 7.916 8.384 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.657 4.939 VAİZ 1/4 3.846 4.082 AVUKAT 1/4 4.684 4.967

2018 Ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları (TL)

