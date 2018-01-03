En düşük memur maaşı 2893 TL oldu

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.
Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.
Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1.871 TL'den 1.978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükseldi.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.
2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)
|
UNVANLAR
|
DRC.
|
NET GÖREV AYLIĞI (*)
|
2017 Temmuz
|
2018 Ocak
|
MÜSTEŞAR
|
1/4
|
10.435
|
11.064
|
GENEL MÜDÜR
|
1/4
|
9.153
|
9.709
|
ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
4.807
|
5.098
|
MEMUR - (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
2.951
|
3.136
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
3.699
|
3.927
|
KAYMAKAM 1. Sınıf
|
1/4
|
8.406
|
8.901
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
4.804
|
5.095
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
4.201
|
4.457
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
5.605
|
6.064
|
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
3.592
|
3.814
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
4.908
|
5.204
|
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)
|
11/1
|
3.073
|
3.265
|
PROFESÖR
|
1/4
|
7.916
|
8.384
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
4.657
|
4.939
|
VAİZ
|
1/4
|
3.846
|
4.082
|
AVUKAT
|
1/4
|
4.684
|
4.967
2018 Ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları (TL)
|
Gruplar
|
2017 Temmuz
|
2018 Ocak
|
En Düşük Emekli Aylığı
|
Memur Emekli Aylığı
|
1.871
|
1.978
|
SSK Emekli Aylığı
|
1.485
|
1.570
|
Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı
|
1.330
|
1.405
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