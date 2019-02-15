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EMPERYALİZMİN NÜFUS SAVAŞLARI VE MÜLTECİLER

Emperyalist güçlerin “nüfusa dayalı” çıkarttıkları savaşlar dünya tarihinin yakın geçmişinde yer alıyor. Bu savaş tuzakları günümüzde de devam ediyor.

EMPERYALİZMİN NÜFUS SAVAŞLARI VE MÜLTECİLER

Emperyalist güçlerin “nüfusa dayalı” çıkarttıkları savaşlar dünya tarihinin yakın geçmişinde yer alıyor. Bu savaş tuzakları günümüzde de devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:48
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EMPERYALİZMİN NÜFUS SAVAŞLARI VE MÜLTECİLER

Suriye ve Suriye’liler! 2011’den beri siyasi hayatımızın bir yerlerinde, gündelik konuşmalarımızda mutlaka var. Bu analiz, Suriye konusunda Hükümet kararlarımızın tartışıldığı bir görüşten ziyade, yetkililerimizi düşünmeye ve kararlarını gözden geçirmeye yöneliktir. Konumuz, Türkiye’de sayıları 4-4,5 milyon civarına ulaşan Suriyeli mültecilerdir. Tarihten gelen “Ensar” geleneklerimizle biz Kafkaslar’dan, Balkanlar’ın her yanından, Orta Asya’dan göçen yüzbinlerce soydaşımıza, dindaşımıza topraklarımızı açmış bir milletiz. Bu problemi de bu şekilde algılamamız, kabul etmemiz gerekir diye düşünenlerimiz de mevcut. Ancak, insan olarak bu olaya tabi ki çok üzülmekle birlikte, “ne oluyor” konusuna farklı açılardan bakıp ülkemiz adına yorumlamamızda fayda var.

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