Eminevim’den konut fiyat artışına karşı yeni sistem! Peşinatsız 1. Ayda faizsiz ev sahibi olma fırsatı!

Müşterilerine ‘Elbirliği Sistemi’ ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim,

Müşterilerinin konut fiyat artışına karşı korunmaları için sistemlerine yeni bir ürün ekledi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; 25 yıldır vatandaşlarımızı tamamen faizsiz ve kendi belirledikleri ödeme ve taksit seçenekleriyle ev sahibi yaptık ve bundan sonrada devam ediyoruz. Son zamanlarda yapılan kampanyaları ev sahibi olamayan ve dar gelirli vatandaşlarımız için 25 yıldır yapıyoruz. Demek ki tabana inmek bu kadar da zor değilmiş. Şimdi ise yine vatandaşlarımız için sistemimizde yeni bir ürün geliştirerek, 25 yıldır olduğu gibi yine onların tamamen faizsiz ve gelirlerine göre ödeme seçeneklerinin olduğu ürünümüzü sunarak bu birlik çağrısına 25 yıldır olduğu gibi yine katkıda bulunduk.

Konut fiyat artışlarına karşı korunmaları için ‘Değer artışlı çekiliş sistemi’

Bu sistemimizde; müşterilerimizin katıldıkları organizasyonda zaman geçtikçe alım güçlerinin düşmemesi ve satın almayı planladıkları konutlarda ki fiyat artışlarına karşı korunmaları için yeni ürünümüzü müşterilerimizin faydasına sunmuş bulunmaktayız. Zaman ilerledikçe müşterilerimizin alım gücünü koruyan bu yeni ürünümüzün adı; ‘Değer artışlı çekiliş sistemi’





Vatandaşlarımıza Avantajları

Daha önce hiçbir ürünümüzde olmayan zaman geçtikçe teslimat tutarının artması müşterilerimizin alım gücünü koruyacaktır.

Taksitlerini yükseltmek istemeyen ve organizasyon vadesi sonuna kadar beklemek isteyen müşterilerimize beklemeleri karşılığında daha yüksek bir teslimat almalarını sağlayacaktır.

0 peşinatla sisteme giren üyelerimize de beklemeden 1. ayda teslimat imkanı getirecektir.

Ürün içeriği ve işleyişiyle müşteri memnuniyetini artıracaktır. Örnek verecek olursak;

100.000 TL kayıt tutarı için %10 peşinatla peşinat tutarı 10.000 TL olacaktır. 100 kişilik grupta açıldığını düşünürsek peşinat sonrası kalan 90.000 TL’nin teslim alana kadar olan taksitleri

90.000/100= 900 TL olacaktır.

1. teslim alan müşterimiz 100.000 TL teslimat alacaktır. 2. Teslim alan müşterimiz ise 100.556 TL teslim alacaktır. Bu şekilde her ay teslimat tutarı belirli bir oranda artarak son teslim ayı olan 100. Ayda 155.000 TL olacaktır. Teslim aldıktan sonra ödeyecekleri taksitlerle ilk müşterinin toplam geri ödemesi 142.500 TL olacaktır. 42.500 TL kısmı evini son teslim alacak müşteriye ilk müşterinin yapmış olduğu teslimat desteğidir. Teslim tarihine kadar belli bir oranda müşterinin teslimat desteği azalarak son teslim alan müşterinin toplam geri ödemesi 100.000 TL olacaktır.

Bu örnekte teslim aralığı 1-100. Aylar arasındadır.

100. Ayda alan müşterilerimiz 155.000 TL teslimat alacaklardır. Bu müşterilerimizin de toplam geri ödemesi 100.000 TL olacaktır. Bu sistemimizle vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarında elimizden gelen tüm gayreti göstermiş bulunmaktayız. Tek dileğimiz her zaman dediğimiz gibi evsiz vatandaşımızın kalmaması.

Emin Grup hakkında:

Emin Şirketler Grubu, 1991 yılından bu yana Türkiye’de belirli sektörlerde gösterdiği başarıların yanında özellikle insanımızın otomobil ve ev sahibi olmaları noktasında ilkleri başarmıştır. Kurduğu sistem ile 100 bin ailenin otomobil ve ev sahibi olmalarını en kolay yoldan sağlamıştır. Otomotiv ile başladığı sektörde; Eminevim, Emin Enerji, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin İnşaat olarak büyümeye devam etmektedir.