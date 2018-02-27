EMİNEVİM DENİZLİ'DE TAPU DAĞITTI

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün ise teslimat sayılarının her geçen gün arttığını belirterek; “hedeflerimizin üzerine koyarak devam ediyoruz,” dedi. Her ay farklı illerde tapu teslim töreni düzenleyen Eminevim, Denizli'de gerçekleştirdiği törende 70 aileye tapularını teslim etti.



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen programa; sekizyüz'ün üzerinde davetlinin yanı sıra Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Elbirliği sistemiyle vatandaşları faize bulaştırmadan istediği yerden ev sahibi yapan Eminevim, çeyrek asrı aşan tecrübesiyle hizmetlerini sürdürüyor.



Yurdun dört bir yanında düşük taksitlerle ev sahibi olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaşa ulaşan şirket, yılın ilk ayında Konyalıların tapu heyacanına ortak oldu."Kolay Ev Alım Merkezi" sloganı ile yola çıkan ve 27 yılda 115 binden fazla aileyi ev ve otomobil sahibi yapan Eminevim, müşterileri ile Denizli’de buluştu.



Emin Üstün; 200 milyon TL para aktarıyoruz

Şirket yöneticileri ve hak sahibi ailelerin katıldığı tören öncesi Türkiye’deki konut ile otomobil piyasası hakkında açıklamalarda bulunan Emin Üstün, Denizli’deki tapu teslim törenini 3 yıl önce de yaptıklarını hatırlatarak, “Bu sefer de nasip oldu, Denizliler ile buluştuk. Bin 400 aile bugüne kadar bu bölgede tapusunu aldı, evini ve otomobilini aldı. 2 bin kişi de inşallah yakında evini otomobilini alacak” diye konuştu.



Kurdukları sistemle insanları ev ve otomobil sahibi yaptıkları gibi aynı zamanda piyasaya da ayda yaklaşık 200 milyon TL para aktardıkların anlatan tanınmış işadamı Emin Üstün; “En ufak kasabalarda dahi Eminevim’den ev alan insanlar ile piyasada, ekonomide bir rahatlama sağlıyor. Müteahhitler rahatlıyor, piyasa rahatlıyor,” dedi.



Üstün, tören öncesi basın mensuplarına verdiği bilgilerde; “Başka türlü insanlar kredi aldığı zaman, krediler çok yüksek şuanda ev alınamıyor ve inşaat sektöründe durgunluk yaşanıyor. Ama biz elhamdülillah bin, bin 500 tane ev almak sureti ile piyasada bir canlılık sağlıyoruz. Piyasaya ayda 200 milyon TL para enjekte ediyoruz. En ufak kasabalarda dahi Eminevim’den ev alan insanlar ile piyasada, ekonomide bir rahatlama sağlıyor. Müteahhitler rahatlıyor, piyasa rahatlıyor. Bu Denizli de olabilir, Sivas da olabilir. Ankara da olabilir. Geçen ay da Konya’da yaptık toplantımızı. Zaman içerisinde bütün vilayetlerimizde tapu teslim törenleri yapmayı hedefliyoruz. Buradan sonraki ilk toplantımızı ise Bursa’da yapacağız. Bu buluşmalar sistemimizi anlatmak için fırsat oluyor. Hem evlerini alanlar bizimle bu kaynaşmayı yaşıyorlar hem de evini alamayan ya da otomobil sahibi olamayanlar bu sistemi öğrenmiş oluyorlar. Hem tanıtım hem kaynaşma oluyor hem de el birliği oluyor. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak,” sözlerine yer verdi.



İnsanların ev ve otomobil almak için girdikleri dayanışma sistemleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Üstün, “Bu işler çok ciddi işler. İnsanların girdikleri firmalara bakmaları lazım. Bu bizde yani Eminevim’de olsa başkası da olsa araştırmaları lazım. Kim ev aldı, kim ev almadı? Bu bir dayanışma sistemi. Bu güvene dayalı bir sistem. Güven noktasında biz 30 senedir bu işi yapıyoruz. Bu güne kadar da 115 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bizim çalışmalarımıza çok ciddi dikkat etmeleri lazım. İnsan bir ayakkabı yada kazak alacağı zaman 10 yer dolaşıyor. Araştırma yapmadan bu tür sistemlere girmemek lazım. Geçmiş dönemlerde otomobil konularında çok sıkıntı yaşandı ve binlerce aile mağdur oldu. İnsanlar çoğunu unutuyorlar, biz 15 yıl önce Emin Otomotiv olarak başladı zamanında 100’e yakın firma çıktı ama 99 tanesi kapandı demek ki dikkat etmek lazım” şeklinde konuştu.



Sefa Üstün; Elbirliği ile karşılayacağız

Emin Şirketler Gubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün ise yaptığı konuşmada; “Bugüne kadar söylediğimiz bir şey vardı; İnsanlarımızın neye ihtiyacı varsa onu elbirliği sistemi ile karşılayacağız. Otomobil ile başladık ev ile devam ediyoruz. Sadece bunlarla yetinmeyeceğiz. Eğitimden, tatile, enerjiden tarım ve hayvancılığa insanlarımızın bütün ihtiyaçlarını elbirliği sistemimiz ile karşılayacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız başladı, hatta bir kısmı faaliyete geçti ve tüm hızıyla da devam ediyor,” sözlerine yer verdi.



Öte yandan Sefa Üstün konuşmasında; 27 yıllık geçmişe sahip olan Emin Otomotiv'in Ocak ayı sonuna kadar 77 bin 402 aileyi araç sahibi yaptığını belirtirken, 13 yıllık geçmişi bulunan Eminevim'in ise 37 bin 249 aileyi ev sahibi yaptığını kaydetti.



Gece renkli görüntülerle devam etti

Televizyon dünyasının beğenilen isimlerinden, ünlü programcı Bekir Develi'nin sunuculuğunu yaptığı gece; mehteran takımı gösterisi, hediye çekilişleri ve hak sahiplerine tapularının dağıtılması ile sona erdi.

