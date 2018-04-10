Eminevim'den çifte bahar kampanyası!

27 yılda 115 bini aşkın aileyi ev ve otomobil sahibi yapan Eminevim Sistemi, Polis Haftası’nı da dikkate alarak başlattığı özel kampanya ile konut ve otomobil hayallerini gerçekleştirmedeki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin 81 ilinde açtığı 100’ü aşkın şubesi yanında, sektörde ilk kez uygulanan mobil ofisler üzerinden de verdiği hizmetlerle; faizsiz ev ve konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye ulaşan Eminevim bu kez de güvenlik güçlerimizi içine alan özel bir kampanyaya imza attı.

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, düşük ve orta gelirli kişilerin ev ve konut sahibi olmalarına fırsat veren bir sistem oluşturduklarının altını çizerek, Eminevim’in askerimize ve polisimize özel kampanya başlattığını belirtti. Emin Üstün, kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada; “Eminevim Sistemi, dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemi. Biz 27 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizlerin can ve mal güvenliği için fedakarca çalışan özveri dolu asker ve polis kardeşlerimiz için başlattığımız kısa süreli kampanyamızda yüzde 10 peşinata kadar yüzde 10 organizasyon indirimi, yüzde 10 üzeri peşinata ise yüzde 20 organizasyon indirimi uygulayacağız. Ayrıca 10 aya yakın erken teslimat fırsatı sunuyoruz,” bilgisini verdi.

Dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yaptıklarını anımsatan Emin Üstün; “Kampanyamızı özellikle Polis Haftası’na denk getirmek istedik,” dedi. Üstün, açıklamasında; “Eminevim Elbirliği Sistemi, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem, düşük ve orta gelirli olup konut ve araç sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmayı hedefleyen kişilerin, ev ve konut sahibi olmalarına fırsat veren köklü bir sistemdir. Bu sistem ile kişiler tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Eminevim sayesinde ayda ortalama bin 500 kişi konut ve otomobil sahibi oluyor. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Kampanyamızı özellikle Polis Haftası’na denk getirmek istedik” sözlerini kullandı.

15 Nisan 2018 itibariyle sona erecek kampanyaya ilişkin daha detaylı bilgi 444 36 46 no’lu çağrı merkezinde, eminevim.com’da ve 81 il'e yayılmış Eminevim şubelerinde.