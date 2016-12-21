Emakina ve WittyCommerce’den Güçbirliği

E-ticaret alanında hızlı, güvenli ve stabil çözümler sunan WittyCommerce, Emakina Group ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Emakina’nın Brüksel ve İzmir ofisleri üzerinden yürütülecek işbirliğiyle WittyCommerce’ün bilgi birikimi ve uzmanlığı ile yeni çok kanallı sayısal pazarlama stratejileri geliştirilecek.

İki şirket çok kanallı sayısal pazarlama konusunda birbirlerini tamamlayacak bir sinerji de yaratmış olacak. Ayrıca bu işbirliği sayesinde şirketler; SAP Hybris, Demandware, Drupal Commerce, Kentico ve Sitefinity gibi bir dizi ticaret teknolojisinde yüksek değerli kombine pazarlama yeteneklerinimüşterileri için sunabilecekler. Son olarak anlaşma; Think-Build-Run spektrumunda, temel ticaret platformu ve pazarlama ve iletişim hizmetleri için geçerli olacak.

Son yıllarda Emakina, dönüşüm ve gelir kontrolü gibi alanlarda güvenilir bir e-ticaret ortağı olarak öne çıkan bir şirket konumuna yükseldi. Özellikle Billa, BMW, De Bijenkorf, Lola & Lisa, Tripadvisor ve Rituals gibi şirketler için Demandware kullanarak, zengin dijital ticaret kullanıcı deneyimleri yaratmayı da başardı.

WittyCommerce için önemli bir adım

Bu işbirliğinin genişleme ve servis kalitesini artırma konusunda da desteği olacağını belirten WittyCommerce Yönetici Ortağı Aytek Ekici, “Emakina ile birlikte web, mobil ve mağaza-içigibi kanallarda zenginleştirilmiş kullanıcı deneyimini daha geniş çapta ve kapsamda, uçtan uca çözüm sağlayacak şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Şu anda gelişmiş arama, izleme ve analitik tarafından yönlendirilen veri güdümlü satışlar için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Emakina işbirliğimizin de bu doğru zamanda başarılı projeler doğuracağını düşünüyoruz” dedi.

Bu işbirliğiyle hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada e-ticaret alanında çok önemli bir adım atıldığınadeğinen Emakina Hollanda Genel Müdürü Geert Rietbergen, “Staratejik iş ortaklığı ile Türkiye pazarı için hedef büyütmüş olduk. Artık daha güçlü ve emin adımlarla yola devam ediyoruz. Yeni iş ortağımız ile her zamankinden daha çok hedef ve sonuç odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Optimize ve verimliliği artıracak birinci sınıf çoklu kanal ticaret desteği sunan platformumuz ile pazarda fark yaratacağımıza inancım sonsuz” şeklinde konuştu.

WittyCommerce ekibi ile aynı vizyona sahip olduklarına dikkat çeken Emakina Türkiye Genel Müdürü Yoldaş Ertuğrul ise “Aramızdaki sinerji sayesinde hizmet verdiğimiz kurumların yatırım maliyetlerini hızla geri dönmesi ve online satış gelirlerinin artması noktasında beraber çalışacağız. Ortak hedeflere koşuyor olmamız işbirliğimizin ne denli doğru olduğunun açık bir göstergesi. Müşterilerimiz iki firmanın birlikte sağladığı bilgi birikiminden yararlanmış olacak” dedi.

Her sektör için benzersiz iş ortağı

İşbirliği hakkında konuşan WittyCommerce Operasyon Direktörü Gürel Süha Özarar ise şunları söyledi:

“Müşterilerimizin Tier 1 platformlarına entegrasyonu ve büyük veri araçları sunmanın yanında aynı zamanda onlar için en doğru ticaret stratejilerini belirleyerek yönetmeleri konusunda da destek sunuyoruz. Tüm bunları da benzersiz bir alışveriş deneyimi oluşturarak çevrimiçi satışları artırma hedefi çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bunu E-bebek, Hepsiburada, Joker ve Koton gibi değerli perakende müşterilerimizle yaptık. Perakende dışında yeni dönemle birlikte artık ulaştırma ve sigorta sektörleri için de çözümler sağlamaya başladık.”