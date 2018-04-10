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Elektrikli Vespa Yıl Sonunda Geliyor!

Motosiklet dünyasının moda markası Vespa, geleceğin ulaşım çözümlerini günümüze kadar taşıyor. Vespa’nın yıllardan beri süregelen tasarım mirasını taze teknolojilerle harmanlayan Vespa Elettrica, elektrikli güç ünitesiyle insanların yaşam tarzını değiştirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli Vespa Yıl Sonunda Geliyor!

Motosiklet dünyasının moda markası Vespa, geleceğin ulaşım çözümlerini günümüze kadar taşıyor. Vespa’nın yıllardan beri süregelen tasarım mirasını taze teknolojilerle harmanlayan Vespa Elettrica, elektrikli güç ünitesiyle insanların yaşam tarzını değiştirmeye hazırlanıyor.

10 Nisan 2018 Salı 11:43
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Elektrikli Vespa Yıl Sonunda Geliyor!

Yılın sonunda üretimine başlanması hedeflenen Vespa Elettrica, sadece 4 saatte sarj edilebilirken,  tek şarjda 100 km menzil vaat ediyor. Üstelik hibrit güç ünitesine sahip olacak Vespa Elettrica X modelindeyse menzil 200 km’ye kadar ulaşıyor. 

Motosiklet dünyasının en köklü markalarından Vespa, Elettrica modeliyle motosiklet dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yıllardan beri süregelen ikonik Vespa tasarımını, yenilikçi detaylarla harmanlayan Vespa Elettrica, modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla ön plana çıkıyor. 4.3 inç boyutundaki TFT gösterge tablosuyla dikkat çeken Vespa Elettrica, tamamen elektrikli olan motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunuyor. Ayrıca yenilikçi Vespa Multimedya Platformu sayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden de erişim imkânı tanınıyor.

Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor. Sadece 4 saatte tamamen sarj olabilen Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. Yıl sonunda öncelikle Avrupa yollarıyla buluşacak olan elektrikli Vespa’nın hibrit kardeşi Elettrica X ise 200 km menzil vaat ediyor.  
 

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