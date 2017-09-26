ELECTROLUX TÜRKİYE 2020’YE KADAR İKİ KAT BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Electrolux Doğu Avrupa, Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Genel Müdürü Heinz Daxecker, “Electrolux Türkiye, Doğu Avrupa bölgesinde elektrikli süpürgeler kategorisinde yüzde 30 oranında pazar payına sahip. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya gibi ülkelerin bulunduğu Doğu Avrupa bölgesinde ikinci sırada yer alan Electrolux Türkiye, bu bölgede kilit ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

2017 Eylül ayında hayatımıza giren enerji etiketi uygulamasının ikinci fazıyla iki temel kriter öne çıkıyor: performans ve sessizlik. Bu iki kavramı sahiplenen bir marka olarak büyüme ivmemizi inovatif ürünlerle daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Elektrikli süpürgede “Watt”ların düşürülmesiyle beraber daha iyi performans almak için birçok Ar-Ge yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu yatırımlarda tabii ki ilk önce ürünün zeminle temas eden başlıklarının performansına önem vermek gerekiyor ki daha düşük “Watt”lı motorlarla tozu toplayabilsin. Elektrikli süpürge grubumuzda yer alan tüm ürünlerin performansları yenilenen motor gücü ve başlıklar sayesinde üst seviyeye taşındı. Halı performansında A sınıfını yakalamak oldukça zor bir kriter olmakla birlikte dünyada 4A (AAAA)’yı yakalayan ilk firmayız ve bunu da ürün başlığı ve motor teknolojisiyle yapıyoruz.

Enerji etiketinde yer alan sessizlik kavramı da çok önemli bir hale geliyor. Buna göre artık 80 dB (desibel) ses seviyesi üzerindeki ürünlerin satışı yapılamıyor. Ürün gruplarımız olarak piyasada ortalamadaki en sessiz ürün grubuna sahibiz. Electrolux olarak üretim süreçlerimizi iyileştirerek ve ürünlerimizde enerji verimliliğine odaklanarak 2020 yılına kadar karbon emisyon oranlarımızda yüzde 50 oranında bir azalma hedefliyoruz”, diye konuştu.



Electrolux Türkiye 2020’ye kadar iki kat büyüyecek

Electrolux Türkiye’nin elektrikli süpürge alanında Doğu Avrupa bölgesinde ciro bazında son iki yılda yüzde 45 büyüme yakaladığını ifade eden Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Ülke Müdürü Mete Geç, “Electrolux Türkiye olarak hali hazırda 2012 yılına kıyasla ciro bazında sekiz kat büyüme yakaladık. 2018 yılında ise 2012 yılına kıyasla on kat büyüme hedefliyoruz. 2020 hedefimiz ise bugünkü ciromuzu iki katına çıkartmak”, diye konuştu.

Mete Geç sözlerine şöyle devam etti, “Enerji etiketi uygulaması kapsamında yenilikçi teknolojilerle donatılmış on dokuz adet yeni ürünü piyasaya sunuyoruz. Enerji verimliliğini üstün performansla birleştirme noktasında öncü ve rehberlik edici bir konumda olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Enerji etiketindeki rolümüz performans ve sessizliği bir arada sunabilmek. Sessiz süpürge kategorisinde Doğu Avrupa’da ve Türkiye’de pazar lideriyiz. 70 desibelin altında 500 TL’den 1200 TL’ye kadar çeşitli fiyat aralıklarında ürünler sunuyoruz.

Diğer bir önemli oyuncu olduğumuz alan da dikey şarjlı süpürgeler. Electrolux Türkiye olarak 2004 yılından bu yana 70.000 adet Ergorapido dikey şarjlı süpürge satışı gerçekleştirdik. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle de 12 adet yeni ürünle pazara giriyoruz.”





Temizlik anlayışı Electrolux Ergorapido ve Ultrapower ile değişiyor

Temizlik alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte hafif ve hızlı kullanım sunan kablosuz süpürgelere yönelik bir ihtiyaç doğduğuna ve Electrolux’ün bu kategoride öncü ürünler sunduğuna dikkat çeken Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Pazarlama Müdürü Fatih Şengül, “Electrolux ilk kez 2004 yılında pratik temizlik sunan dikey şarjlı süpürge modeli Ergorapido’yu tüketicilerin beğenisine sundu. O zamandan bu yana Avrupa’da 10 milyon adet satılan Ergorapido modelimiz dört nesildir geliştirilen şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Red Dot, iF ve Plus X gibi uluslararası tasarım platformları tarafından ödüle layık görülen Electrolux Ergorapido, erişimi kolay ve neredeyse hiç çaba sarf etmeden mükemmel sonuçlar veren kablosuz temizlik özelliği ile anında temizliğe yeni bir soluk getirdi. Bu yeni sürüm, uzun pil ömrü, daha etkili temizleme özelliği ve bulunduğu

ortamın havasını değiştirecek capcanlı yeni renkleri ile daha cazip ve göz alıcı bir boyuta taşındı”, diye ifade etti.



Electrolux dördüncü nesil Ergorapido ve yeni Ultrapower modelleri ile sahnede

Electrolux’ün yeni Ergorapido modelleri, sadece bir pedalı aşağıya iterek tüyleri ve iplikleri fırçadan kolayca temizlemeyi sağlayan BrushRollClean™ teknolojisi, en karanlık yerlerdeki tozları bile görmeyi sağlayan toz bulucu LED ışıkları, zeminin üzerini temizlemeyi kolaylaştıran 2'si 1 arada çıkarılabilir el tipi ünite ve şarj ünitesinin üzerinde değilken bile kendi kendine ayakta durma gibi özelliklere sahip. 45 dakikaya kadar temizleme imkanı sunan Lityum HD TurboPower pil, daha iyi depolama ve filtreleme performansı için Siklonik toz ayırma sistemi, farklı zemin tiplerinde daha iyi temizleme için 2 hız ayarı ve hem halı hem de sert zeminde kolay ve derin zemin temizlik için süpürge çalıştığında harekete geçen fırça şeklinde dönen başlığı ile Ergorapido temizlikle ilgili her türlü zorluğa meydan okumaya hazır.



Ayrıca Ergorapido’nun Animal ve Allergy modelleri evcil hayvan temizliği ve alerji karşıtı başlıklarıyla da özel kullanım alanları sunuyor.

Ergorapido’nun renk alternatifleri ise şöyle: denim mavisi, allık pembesi, demir grisi, uzay mavisi, abanoz siyah, kızıl bronz, biber kırmızısı ve beyaz. Electrolux Ergorapido modellerinin fiyatı 699 TL ile 1199 TL aralığında değişiyor. Electrolux Ultrapower modeli 95 dakikaya kadar süren pil ömrü ile geleneksel bir elektrikli süpürge ile aynı temizlik performansına ulaşmak üzere geliştirildi. Ultrapower'ın uzun çalışma süresi sayesinde tüketicilerin rutin temizlik işlerinden zaman kazanarak kendileri için önemli olan diğer şeylere vakit bulmalarına olanak sağlamaları hedefleniyor. Toz bulucu LED ışıkları tozlu olan köşeler için uyarırken, daha dar alanlara kolayca erişim imkânı için 180 derece dönen EasySteer™ işlevi farklı zemin tiplerinin üzerinde kullanılmasına olanak sağlayan üç farklı hız ayarı (sessiz, normal ve yüksek) ile donatıldı.

Electrolux Ultrapower'ın yeni renkleri; gri, ahududu kırmızısı, denim mavisi, demir grisi, geri dönüşümlü plastik, titanyum mavi ve yumuşak kum. Electrolux Ultrapower modellerinin fiyatı 1099 TL ile 1299 TL aralığında değişiyor.



Electrolux Group hakkında

Electrolux Group; lezzet, konfor, mutluluk gibi deneyimlerinize yeniden şekil vererek yaşamı daha iyiye doğru yönlendiren ve bu sayede milyonlarca insan için hayatı daha keyifli ve sürdürülebilir hale getiren ürünlerin üreticisidir. Profesyonel ürünler ve ev aletleri alanında dünyanın önde gelen şirketi olarak Electrolux, yaptığı her işin merkezine tüketicilerini koymaktadır. Electrolux Group bünyesinde yer alan Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse ve Zanussi markaları dahil olmak üzere her yıl 150’den fazla pazarda 60 milyonun üzerinde ev eşyası ve endüstriyel ürün satışı gerçekleştirmektedir. Electrolux Group, 2016 yılında 55.000 çalışanıyla dünya genelinde 121 milyar SEK (İsveç Kronu) değerinde satış rakamına ulaşmıştır. Daha fazla bilgi için: www.electroluxgroup.com

Elektrikli süpürge kategorisinde 2012 yılından bu yana ciro bazında sekiz kat büyüme yakalayan Electrolux Türkiye, 2018 yılında 2012 yılına kıyasla on kat büyüme hedefliyor. Electrolux’ün 2020 hedefi ise bugünkü ciro rakamını 2 katına çıkartmak. Bu kapsamda, Electrolux Türkiye’nin elektrikli süpürge kategorisindeki mevcut konumu ve hedefleri, Eylül 2017 itibariyle yürürlüğe giren enerji etiketi yönetmeliğinin ayrıntıları ve Electrolux’ün düşük “Watt” gücüyle daha iyi performans sunabilmek için yaptığı inovasyon ve Ar-Ge yatırımları, 26 Eylül 2017, Salı günü Wyndham Grand Levent’te düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Electrolux Doğu Avrupa, Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Genel Müdürü Heinz Daxecker, Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Ülke Müdürü Mete Geç ve Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Pazarlama Müdürü Fatih Şengül’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ayrıca dikey şarjlı süpürgelerin mucidi olarak Electrolux’ün geliştirilmiş pil ömrü ve tasarım özelliklerine sahip yeni ürünleri de tanıtıldı.Basın Bülteni