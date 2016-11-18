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EKOVİTRİN, LOGİTRANS 2016 FUARI’NDA

18 Kasım 2016 Cuma 12:27
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10. Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı, 16 Kasım’da ziyaretçilere kapılarını açtı. 26 ülkeden 180 katılımcıyı ağırlayacak lojistiğin dev etkinliğine 50'yi aşkın ülkeden ziyaretçi geldi. Fuarın katılımcıları arasında Ekovitrin Medya Grubu da yer aldı.

EKOVİTRİN, LOGİTRANS 2016 FUARI'NDA
10. Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı, İstanbul sektörün dünya çapındaki en önemli isimlerini ağırlıyor. Almanya ve Avusturya ülke pavilyonlarının yanı sıra Afganistan'dan Polonya'ya yayılan bir coğrafyadan gelen katılımcılar ürünlerin pazara en iyi şekilde sunulması için önerdikleri ürün ve hizmetlerini tanıtacaklar.
Fuar, 16 Kasım'da başladı. Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Müsteşarı Rainer Bomba'nın "Hoş geldiniz" notunun ardından "Uluslararası Tedarik Zincirinde Türkiye'nin Rolü" başlıklı panel programı ile açıldı. Alman Lojistik Konfederasyonu BVL International Başkanı Prof. Dr. Thomas Wimmer'in yönettiği panelde Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) ve TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi'nin Başkanı Çetin Nuhoğlu, UTİKAD Başkanlığının yanı sıra DEİK Lojistik İş Konseyi ve FIATA Avrupa'nın da Başkanlığını yürüten Turgut Erkeskin, Avusturya Ticari Konsolosu Mag. Georg Karabaczek, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther konuşmacı olarak yer aldı.







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