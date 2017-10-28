EKOPAZAR'DA BU HAFTA

107 ÜLKEDEN 7405 FİRMA KATILDIĞI ANUGA GIDA VE İÇECEK FUARINDA TÜRKİYE 298 KATILIMCI FİRMAYLA İLK BEŞ ÜLKE ARASINDA YERİNİ ALDI. SEKTÖRÜNÜN BAŞARILI FİRMALARINDAN ÇİLOĞLU, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNİ AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA ÜLKELERİNE SUNUYOR. ÇİLOĞLU GIDANIN BAŞARI HİKÂYESİ EKOPAZAR’DA.
FINDIK DENİLİNCE AKLIMIZA HİÇ KUŞKUSUZ ORDU GELİYOR. İŞTE ORDU FINDIĞINI VE DOLAYISIYLA DA TÜRKİYEYİ ANUGA’DA TEMSİL EDEN FİRMALARIMIZDAN BİRİ DE ŞENOCAK FINDIK OLDU. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ŞAFAK GRUP; MUTFAK, MOBİLYA VE EV DEKORASYONU SEKTÖRLERİNDE ALMANYA’DA FAALİYET SÜRDÜREN BAŞARILI BİR TÜRK FİRMASI. MODERN MUTFAK DEKORASYONUNDAN EV DEKORASYONU ÜRÜNLERİNE KADAR GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞAFAK GRUP’UN EN SON TASARIMLARI EKOPAZAR’DA.
EĞİTİM GİRİŞİMCİSİ ÜMİT KALKO, ANNE VE BABASININ ADINI TAŞIYACAK OLAN ANADOLU LİSESİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN MEMLEKETİ KARS’A 150 KİŞİLİK BİR HEYETLE ADETA ÇIKARMA YAPTI. SERHAT ŞEHRİMİZ KARS’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDEN GÖRÜNTÜLER EKOPAZAR’DA.
GELENEKSEL ANADOLU MUTFAĞININ EN ÖZGÜN ÖRNEKLERİNİ SUNAN ÇITIR USTA, İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR. YENİLİKLERE İMZA ATAN GRUP, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN BAYİM OLUR MUSUN FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI’NA ÇITIR USTA, PİDECİM VE TAVADA TAVUK MARKALARIYLA KATILDI.
2009 YILINDA SEKTÖRE FARKLI BİR SOLUK KAZANDIRAN BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ, BAYİM OLUR MUSUN FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI’NDA GÖZ DOLDURDU. MARKANIN SUNDUĞU AVANTAJLAR EKOPAZAR’DA.
BAYİM OLUR MUSUN FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI’NDA STANDIYLA DİKKAT ÇEKEN KAHVE DURAĞI, HIZLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR. FİEMA BAYİLERİNE NE GİBİ FIRSATLAR SUNUYOR DİYE MERAK EDİYORSANIZ, AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
BİZ AYAKKABI YAPARIZ, MÜŞTERİLERİMİZ MEŞHUR EDER, İŞTE BU SLOGANLA KURULDUĞU 1931 YILINDAN GÜNÜMÜZE KİŞİYE ÖZEL AYAKKABILAR TASARLAYAN JAG CLUB, ANAKONDA VE TİMSAH DERİSİNDEN ÜRETTİĞİ MODELLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. FİRMANIN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİRBİRİNDEN ŞIK MODELLER EKOPAZAR’DA.
OSAN, İŞ ELBİSELERİ SEKTÖRÜNDEKİ 11 YILLIK TECRÜBE VE BAŞARISINI SENTA MARKASIYLA DEVAM ETTİRİYOR. SENTA, ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TASARLANAN VE ÖZEL BASKILI GÖMLEKLERİYLE OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİYOR. FİRMAYI, FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI VE FATİH’TEKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE ZİYARET ETTİK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
EKOPAZAR AİLESİ OLARAK YURT DIŞINDAKİ BAŞARILI İŞ İNSANLARIMIZI EKRANLARINIZA GETİRMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ. BİR KADIN GİRİŞİMCİMİZ BAŞARILI BİR PROJEYE İMZA ATMIŞSA, BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR. İŞTE BAŞARILI İŞ KADINLARIMIZDAN DİLEK YILDIZ’IN, FRANSA’DA NELER BAŞARDIĞINI İZLEMEK İSTİYORSANIZ, AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /29 EKİM 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13:13 , Avrupa saati: 12:13 'de ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atvavrupa.tv internet adresinden EKOPazar’ı canlı olarak izleyebilirsiniz.
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