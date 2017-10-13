EKOPAZAR'DA BU HAFTA

ALMANYA'NIN KÖLN KENTİNDE İKİ YILDA BİR DÜZENLENEN VE DÜNYANIN EN BÜYÜK GIDA FUARI OLAN ANUGA ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARINDA TÜRK FİRMALARI GÖZ DOLDURDU. GENİŞ ÜRÜN YELPAZAESİYLE FUARA KATILAN ÇİLOĞLU GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞAHİN ÇİLOĞLU İLE ÖZEL RÖPORTAJ EKOPAZAR’DA.
ALMANYA ANUGA FUARI BALPARMAK
ARICILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ FİRMALARINDAN BALPARMAK, TÜRKİYE’NİN SEÇKİN BALLARINI, ALMANYA’DA DÜZENLENEN ANUGA ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARINDA SERGİLEDİ. BALPARMAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZEN ALTIPARMAK, FİRMANIN BAŞARISINI EKOPAZAR’A ANLATTI.
EREĞLİ AGROSAN
ÖZELLİKLE YİYECEK İÇECEK, KİŞİSEL BAKIM VE SAĞLIK GİBİ SEKTÖRLERİN YANI SIRA BOYA VE YEM SANAYİ GİBİ FARKLI BİRÇOK ALANDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREN EREĞLİ AGROSAN, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACATLA HEM ÜLKEMİZE DÖVİZ KAZANDIRIYOR, HEM DE DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASINDA TÜRK SANAYİSİNİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR. FİRMANIN BUGÜNLERE GELİŞ HİKÂYESİ EKOPAZAR’DA.
GÜNPARK KONAKLARI
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İKİ ÖNEMLİ MARKASI, MARMARA MÜHENDİSLİK VE YAPI İLE GÜNPAK ANONİM ŞİRKETİ, İSTANBULUN ÖNEMLİ İLÇELERİNDEN BEYLİKDÜZÜ’NDE HAYATA GEÇİRDİKLERİ “MARMARA GÜNPARK EVLERİ” PROJESİ, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜZENLENEN LANSMANLA TANITILDI. PROJENİN AYRINTILARI EKOPAZAR’DA.
BEKA ENDÜSTRİYEL MUTFAK
HENÜZ 4 YILLIK BİR FİRMA OLMASINA RAĞMEN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞ OLAN BEKA ENDÜSTRİYEL MUTFAK, KAFETERYA, HASTANE, FASTFOOD, KANTİN, RESTORANT, SOSYAL TESİS, ŞANTİYE VE BİRÇOK ÖZEL İŞLETMENİN MUTFAK İHTİYAÇLARINA ULUSLARARASI UYGUNLUĞU VE TAVİZ VERMEDİĞİ KALİTESİ İLE HİZMET VERİYOR. FİRMANIN EN SON ÜRÜNLERİ EKOPAZAR’DA.
KINIK BELEDİYESİ
EGENİN İNCİSİ İZMİR’İN ÖNEMLİ İLÇELERİNDEN BİRİ OLAN KINIK’TA NELER OLUYOR. SON YILLARDA BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI DR. SADIK DOĞRUER’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE YATIRIM ATAĞINA GEÇEN KINIK EKOPAZAR’DA.
MAKJEN MAKİNA
JENERATÖR VE MAKİNA SEKTÖRLERİNDE KENDİNİ İSPATLAMIŞ KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZDEN BİRİNİ OLAN VİLDAN BÖN, AYDIN’DA FAALİYET GÖSTERİYOR. MAKJEN MAKİNA’NIN EN SON ÜRÜNLERİ EKOPAZAR’DA.
SÖLOMCAN GÜBRE
ORGANİK ATIKLAR SOLUCANLARIN SİNDİRİM SİSTEMİNDEN GEÇİYOR, ORTAYA ÇIKAN DIŞKI, ÖZEL İŞLEMLERDEN GEÇİYOR. %100 ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ İŞTE BÖYLE ÜRETİLİYOR. SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARAN SÖLOMCAN ORGANİK GÜBRE FİRMASINI ZİYARET ETTİK VE SOLUCANLARIN NASIL EKONOMİYE KAZANDIRILDIĞINI ÖĞRENDİK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
SOLUCAN SHOP
SOLUCAN GÜBRESİNİN TARIMSAL KALKINMADAKİ FAYDALARI ELBETTE TARTIŞILMAZ. YÜKSEK VERİM ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN SOLUCAN SHOP FİRMASINININ YÜKSEK VERİM GETİREN GÜBRE ÇEŞİTLERİ EKOPAZAR’DA.
PASTEL PASTA KAFE
SAKARYA’DA HİZMET VEREN BİR LEZZET DURAĞI PASTEL PASTA CAFE… KATKISIZ, DOĞAL VE SAĞLIKLI ÜRÜNLERİYLE BU NEZİH MEKAN, EL YAPIMI PASTALARIYLA ÜN SALMIŞ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
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