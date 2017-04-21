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EKOPAZAR'DA BU HAFTA

21 Nisan 2017 Cuma 17:46
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /23 NİSAN 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:14’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKOPAZAR'DA BU HAFTA
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, “KARADENİZ’DE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER” ADLI ULUSLARARASI BİR KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ŞAFAK GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN AVRUPADA ELDE ETTİĞİ BAŞARIYI EKOPAZARA ANLATTI.

EKOPAZAR HOLLANDA’DA.. TESETTÜR GİYİMİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN MODACI TÜLAY ERKAN DÜZENLENEN LANSMANLA EN SON KREASYONLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARTTI.

YURT DIŞINDA TÜRK NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU ÜLKE ALMANYA’DAKİ VATANDAŞLARIMIZ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE YÜZDE 63,1 İLE EVET DEDİ.

BAYRAMPAŞADAN BALKANLARA ÇOCUK KARDEŞLİĞİ KÖPRÜSÜ PROJESİ KAPSAMINDA BAYRAMPAŞALI VE ÜSKÜPLÜ ÇOCUKLAR KONSER DÜZENLEDİ.

ANTALYA’DA FAALİYET GÖSTEREN LARA HADRİYANUS HOTEL GENEL MÜDÜRÜ YASİN BOZTEPE EKOPAZAR’A KONUŞTU.

EKOPAZAR EKİBİ MANİSA’DA.. MANİSA’NIN AHMETLİ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ALHAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA..

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜKSEL KAROSER FİRMA SAHİBİ YÜKSEL SAĞLAM ÇALIŞMALARINI EKOPAZAR’A ANLATTI.

ÇANCILAR ÜZÜM YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN TEKER FAALİYETLERİNİ VE HEDEFLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI.

KURDUĞU AHŞAP TERBİYECİSİ RESTORASYON ŞİRKETİYLE CALIŞMALARINI SÜRDÜREN GÖKAY ŞAHİN İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ EKOPAZAR’DA..

PTT VE VAKIF KATILIM'IN PARA TRANSFERİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI “PARAPOSTA"NIN İMZA TÖRENİ YAPILDI. İSTANBUL'DA DÜZENLENEN İMZA TÖRENİ VE BASIN TOPLANTISI EKOPAZAR’DA..

HAYAT MEDİKAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET CAN USTAOĞLU İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ EKOPAZAR’DA..

Bu hafta, EKOPAZAR /23 NİSAN 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:14’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. 
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