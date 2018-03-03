EKOPAZAR'DA BU HAFTA

UNICERA İSTANBUL SERAMİK, BANYO, MUTFAK FUARI, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK’İN KATILIMIYLA YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ. EKİBİMİZ UNİCERA FUARINI TAKİP ETTİ VE SEKTÖRÜN DUAYEN İSİMLERİYLE RÖPORTAJLAR GERÇEKLEŞTİRDİ. YÜKSEL SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI HANİFİ MUTLU’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SERAMİK SEKTÖRÜNDEKİ EN SON YENİLİKLERİ ÜRÜNLERİNE YANSITAN SERANOVA SERAMİK, UNİCERA FUARINDA GÖZ DOLDURDU. FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN HİLMİ ALPER İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİYLE SEKTÖRÜN ÖNCÜ MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN İDEVİT, UNİCERA FUARINDA EN SON MODELLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ. BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK’İN DE ZİYARET ETTİĞİ İDEVİT STANDINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER VE İDEVİT GENEL MÜDÜRÜ AHMET AKSU İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL RÖPORTAJ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN UŞAK SERAMİK, FARK YARATAN İNOVATİF ÜRÜNLERİYLE UNİCERA FUARINDAKİ YERİNİ ALDI.UŞAK SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI DURMUŞ TANIŞ İLE UŞAK SERAMİK’İN BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ KONUŞTUK. BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
1992 YILINDAN GÜNÜMÜZE SERAMİK BANYO MUTFAK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR YAKALAYAN ORKA BANYO, UNİCERA FUARINDA EN SON TASARIMLARINI TANITTI. BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
UNİCERA FUARINDA AKGÜN ŞİRKETLER GRUBU STANDINI ZİYARET ETTİK VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN AKGÜN İLE BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK. BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ AVRUPA’DA BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ŞAFAK GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI’YLA FARNKFURT YAKINLARINDAKİ DİTZİNBAH ŞUBESİNDE BİRARAYA GELDİK. DUAYEN İŞADAMIYLA HAZIR MUTFAK SEKTÖRÜNDEKİ EN SON YENİLİKLERİ KONUŞTUK. SERAMİK SEKTÖRÜNE DE GİREN GRUBUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDIK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SON DÖNEMDE YOĞUN İLGİ GÖREN KRİPTO PARA PİYASASINA YERLİ ŞİRKETLER DE EL ATTI. Tİ-MAYNİNG ŞİRKETİ MANGIR ADINI VERDİĞİ KRİPTO PARAYI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜZENLEDİĞİ LANSMANLA TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ŞİMDİ SİZLERİ BİR OYUN OTOMATIYLA TANIŞTIRICAZ; BİLMATİK… İÇERİSİNDEKİ 20 BİNE YAKIN GENEL KÜLTÜR SORUSUYLA HEM KAZANDIRAN HEM DE EĞLENDİREN BİLGİ YARIŞMA OTOMATINI YAKINDAN TANIYALIM.
4 DÖNEMDİR FATİH İLÇESİ CERRAHPAŞA MAHALLE MUHTARLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN HÜSEYİN ATİK İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /4 MART 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.03’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 4 MART 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.03’de canlı olarak izleyebilirsiniz.