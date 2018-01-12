DÖRT SIFIR SANAYİ DEVRİMİ DİJİTAL DÜNYA TEMASIYLA BU YIL ÇIRAĞAN SARAYINDA DÜZENLENEN İSTANBUL EKONOMİ ZİRVESİ, ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. ZİRVEDE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
KASTAMONU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ KASİAD TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KASTAMONU SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FUARI KASTEXPO, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ. KASİAD BAŞKANI AYHAN ASLAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA
TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN KALKINMASINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI OLAN REİS GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET REİS, GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZ ŞEREF ÖZATA’NIN SORULARINI YANITLADI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
BİREYSEL VE TÜZEL KİŞİLERİN SİGORTA KONUSUNDA BEKLENTİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAMAK MİSYONUYLA HAREKET EDEN MALTEPE SİGORTA DA KASTEXPO’DAKİ YERİNİ ALDI. STANDI ZİYARET EDENLERLE YAKINDAN İLGİLENEN MALTEPE SİGORTA YETKİLİLERİ, SUNDUĞU HİZMETLERLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
HAZIR MUTFAK VE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSİMLERİNDEN YAŞAR BALIKÇI, 30 YIL ÖNCE KURDUĞU ŞAFAK GRUBU, AVRUPA’NIN TANINAN TÜRK MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ BAŞARDI. YAŞAR BALIKÇI’YLA GRUBUN DİTZİNBAH ŞUBESİNDE BULUŞTUK VE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ KONUŞTUK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
KİTAPSEVERLER ALMANYA’NIN DUİSBURG KENTİNDE DÜZENLENEN ASTEC TÜRKÇE KİTAP VE KÜLTÜR FUARINDA BULUŞTU. FUARDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER EKOPAZAR’DA
KREFELD’DE MÜŞTERİLERİNE HİZMET VEREN LEZZET DURAKLARINDAN HÜHNERHAUS’UN SUNDUĞU HİZMETLER EKOPAZAR’DA
Bu hafta, EKOPAZAR /14 OCAK 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.52’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 14 OCAK 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.52’de canlı olarak izleyebilirsiniz.