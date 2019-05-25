Ekopazar'da bu hafta: 26 Mayıs Pazar

Ekopazar yeni saatinde Beyaz Tv ekranlarında olacak.
(26 Mayıs 2019 PAZAR Saat 15.00’TE BEYAZ TV’de)
EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;
NATURELGAZ
TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLAN NATURELGAZ, YÜKSEK CNG DOLUM KAPASİTELİ TESİS AĞI, GENİŞ CNG DAĞITIM FİLOSU VE BÜYÜK CNG STOKLAMA ALT YAPISINA SAHİP. DOĞAL GAZ BORU HATTI BULUNMAYAN İŞLETMELERE DOĞAL GAZI CNG FORMUNDA VE ÇEVREYE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE TAM UYUMLU ŞEKİLDE ULAŞTIRAN FİRMA, TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN BU ALANDAKİ EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN BİRİ. FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜ HASAN TAHSİN TURAN, KAPILARINI EKOPAZAR’A AÇTI.
SIMYTECH
1999 YILINDA BAŞARILI İŞ İNSANI YÜCEL ŞİMŞEK TARAFINDAN KURULAN VE BUGÜN ENDÜSTRİYEL SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ FAALİYETLER SÜRDÜREN SIMYTECH, METALURJİ, KİMYA VE MÜHENDİSLİK GİBİ FARKLI ALANLARDA İŞ ORTAKLARINA KALICI ÇÖZÜMLER SUNUYOR. ŞİMDİ FİRMANIN FAALİYETLERİNİ VE SUNDUĞU HİZMETLERİ DAHA YAKINDAN ÖĞRENİYORUZ.
YASEMİN PÜÜR
HOLLANDA TÜRK NÜFUSUNUN YOĞUN OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ. FARKLI SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN TÜRK GİRİŞİMCİLERİMİZ HOLLANDA EKONOMİSİNE KATKI SUNARKEN TÜRKİYE’YE DE DÖVİZ KAZANDIRIYOR. İŞTE O BAŞARLI GİRİŞİMCİLERİMİZDEN BİRİ DE LEVENT KARAHAN. SAHİBİ OLDUĞU YASEMİN PÜÜR İŞLETMESİYLE EVLENECEK ÇİFTLERE FARKLI ALTERNATİFLER SUNAN LEVENT KARAHAN’I ZİYARET ETTİK VE SUNDUĞU HİZMETLERİ KENDİSİNDEN DİNLEDİK. DETAYLAR HABERİMİZDE.
HENGELO TÜRK PLATFORMU
SEVGİLİ SEYİRCİLER, TÜRKİYE’DE OLDUĞU GİBİ HOLLANDA’DA DA 19 MAYIS, COŞKUYLA KUTLANDI. BAŞTA İŞ İNSANI YÜCEL ŞİMŞEK VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SPONSURLUĞUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KATILIMCILAR GÜNÜN FİNALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İFTAR ORGANİZASYONUNDA BİR ARAYA GELDİLER.
EKOPAZAR HOLLANDA TEMSİLCİSİ ZİYA DEVELİ’NİN TÜRKİYE’NİN DEVENTER BAŞKONSOLOSU TUNA YÜCEL MODRAK’LA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RÖPORTAJI DA PROGRAMIMIZDA İZLEYEBİLİRİSNİZ.