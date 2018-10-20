EKOPAZAR'DA BU HAFTA

KALİTELİ ÇİZGİSİNİ HER ZAMAN DEVAM ETTİREN VE ERKEK GİYİMİNİN ÖNCÜ MARKALARINDAN BİRİ OLAN GEOVANE GENTİLE, MAĞAZALAR ZİNCİRİNE EN SON HALKAYI İSTANBUL BAĞDAT CADDESİNDE EKLEDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRK İŞ ADAMLARININ VİZYON PROJELERİNE EV SAHHİPLİĞİ YAPAN ÖZBEKİSTAN’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA 24. TAŞKENT ULUSLARARASI TURİZM FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE ÖZBEKİSTAN DOSYAMIZ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ÖZBEKİSTAN’IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLARA İMZA ATAN TÜRK İŞ ADAMLARI ÜLKEMİZİ DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR. İŞTE O BAŞARILI İSİMLERDEN BİRİ; ÖZBEKİSTAN’DA VİZYON PROJELER HAYATA GEÇİREN DEMİR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET YAŞAR DEMİR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ÖZBEKİSTAN’DA FAALİYET SÜRDÜREN TÜRK İŞ ADAMLARI, FARKLI BİRÇOK SEKTÖRDE BOY GÖSTERİYOR. İLAÇ SEKTÖRÜ DE ONLARDAN BİRİ. 40 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIMLARIYLA NOBEL İLAÇ, ÖZBEKİSTAN’DA ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR. ÖNEMLİ BİR İHRACAT PAYINA SAHİP FİRMANIN EN SON FAALİYETLERİ GELİYOR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ENERJİ İÇECEĞİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP OLAN G-MAN 16. BAYİM OLUR MUSUN FUARINDA BOY GÖSTERDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
16’NCI “BAYİM OLUR MUSUN” FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI, İSTANBUL YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA DÜZENLENDİ. BÜYÜMEK VE BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTEYEN MARKALAR İÇİN PEK ÇOK FIRSATI BÜNYESİNDE BARINDIRAN FUARDA 1453 OSMANLI DİBEK KAHVESİ STANDINI ZİYARET ETTİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BİRÇOK YENİ MARKANIN FRANCHİSE PAZARINA GİRDİĞİ TÜRKİYE’DE, SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 50 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR. PAZARDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN O SES ÇİĞ KÖFTE, 2019’DA 900 ADET YENİ ŞUBE AÇMAYI PLANLIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ZAYIFLAMAK VE FİT BİR VÜCUDA SAHİP OLMAK İSTEYENLER, SIRADAKİ HABERİMİZ SİZİN İÇİN. GÜNDE ORTALAMA 20 DAKİKANIZI AYIRARAK BU HAYALİNİZE ULAŞMANIZ MÜMKÜN. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TEKNE VE YAT KONUSUNDA BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KURULDUĞU 1997 YILINDAN GÜNÜMÜZE TAŞIYAN KISMETİM YATÇILIK BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
HAYVANCILIK, HİÇ KUŞKUSUZ TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ. BURDUR’DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BOZKURT HAYVANCILIK FİRMASINI ZİYARET ETTİK. FİRMA TEMSİLCİSİ ALİ BOZKURT İLE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ KONUŞTUK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ANADOLU’DA VE ÖZELLİKLE DE DOĞU BÖLGELERİMİZDE HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN VATANDAŞLARIMIZA MİKROFON UZATTIK. BATMAN YAYLADÜZÜ KÖYÜ MUHTARI MİRZA YILMAZ, ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI PROBLEMLERİ ANLATTI VE DEVLETTEN BEKLENTİLERİNİ BİZİMLE PAYLAŞTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BATMAN SASON’DA FAALİYET GÖSTEREN KINALI TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI FİKRET SEZGİN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.