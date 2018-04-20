EKOPAZAR'DA BU HAFTA

DÜNYA TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ İSTANBUL’DA BULUŞTURAN ITM ULUSLARARASI TEKSTİL MAKİNELERİ FUARINI ORGANİZE EDEN TEKNİK FUARCILIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECİP GÜNEY EKOPAZAR’A KONUŞTU. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KURULDUĞU GÜNDEN İTİBAREN ÜRETİM KALİTESİ VE KAPASİTESİNİ ARTIRAN VE TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN ZÜMRÜT TEKSTİL MAKİNALARI, ULUSLARARASI TEKSTİL MAKİNELERİ FUARINDA BOY GÖSTERDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BUGÜN DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA HALİNE GELEN VE HER GEÇEN YIL TÜRKİYE VE DÜNYA GENELİNDEN ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN ITM TEKSTİL MAKİNALARI FUARINDA, SEKTÖRE SUNDUĞU MAKİNALARLA İŞ ORTAKLARINA KALICI ÇÖZÜMLER GELİŞTİREN TETAŞ, GÖZ DOLDURDU. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BİR FIRIN İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM EKİPMANLARIN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ALPTEKİN MAKİNA ULUSLARARASI EKMEK, PASTA MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI IBATECH 2018’İN ÖNEMLİ KATIMCILARI ARASINDA YER ALDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALANINDA DÜNYANIN İKİNCİ, AVRASYA'NIN İSE EN BÜYÜĞÜ OLMA ÜNVANINA SAHİP ULUSLARARASI EKMEK, PASTA MAKİNELERİ, DONDURMA VE ÇİKOLATA TEKNOLOJİLERİ FUARI IBATECH İSTANBUL’DA SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLAN ALSA SOĞUTMA, EN SON ÜRÜNLERİNİ TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
FAALİYET ALANLARI ARASINDA ENERJİ, SERAMİK, METALİK MADENLER VE HİZMET SEKTÖRÜ BULUNAN YILDIZLAR 3 ES HOLDİNG’İN FAALİYETLERİYLE DEVAM EDİYORUZ. EKİBİMİZDEN ORHAN DÖRTER, HOLDİNGİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEBAHATTİN YILDIZ İLE ÖZEL BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
S 2000, FAALİYET GÖSTERDİĞİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE SOĞUTMA SEKTÖRÜNDE FARKLILIK YARATAN YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
35 YILLIK TECRÜBESİYLE SOĞUTMA SANAYİ, ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE MİMARİ TASARIM ALANINDA ÜRETİMLER GERÇEKLEŞTİREN SALSEVER, İBATECH 2018’İN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİYDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET SÜRDÜREN PASFİL MAKİNE, EN SON ÜRÜNLERİNİ İBATECH 2018’DE TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
20’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN HELİS DRAJE’NİN SEKTÖRE SUNDUĞU EN YENİ LEZZETLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
2016 YILINDA KURULAN ÜRGÜP ÖĞRENCİ SERVİSLERİ TAŞIMA KOOPERATİFİ, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ TAŞIYORUZ SLOGANIYLA HAREKET EDİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
FAALİYET GÖSTERDİĞİ BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN SINIRLI SORUMLU TOPÇALI RAHMANCILAR KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI ERDAL ÖZEL İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BUGÜNE KADAR İNŞA ETTİĞİ PROJELERLE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ ARASINA GİRMEYİ BAŞARAN KAHVECİOĞLU İNŞAAT’IN EN SON PROJELERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
OFİS MOBİLYALARI, ÇALIŞMA GRUPLARI, KANEPELER VE ÖZEL MAKAM ODALARI… MASACHİ MOBİLYANIN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ÇOK GENİŞ ALANLARA HİTABEDEN DEKORASYON DÜNYASI NEREYE GİDİYOR? SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN ASEV DEKORASYON BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
MÜŞTERİLERİ BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE HİZMET SUNMAYI KENDİNE PRENSİP EDİNEN SUSURLUK YILDIZ DİNLENME TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
EKOPAZAR /22 NİSAN 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.57’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 22 NİSAN 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.57’de canlı olarak izleyebilirsiniz.