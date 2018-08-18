EKOPAZAR ÇAY DİYARI RİZE’DE

EKRANLARIN EN ÇOK İZLENEN EKONOMİ HABER PROGRAMI EKOPAZAR BU HAFTA İZLEYİCİLERİ KARADENİZ’İN İNCİSİ, ÇAY DİYARI RİZE’YE GÖTÜRÜYOR.
AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLİ MUHAMMED AVCI, VE AK PARTİ RİZE İL BAŞKAN VEKİLİ ALİ HAYDAR ER, RİZE’DE HAYATA GEÇEN VE PLANLANAN MEGA PROJELERİN RİZE’Yİ NASIL BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRDİĞİNİ ANLATIYOR.
MEGA YATIRIMLARLA ÇEHRESİ DEĞİŞEN RİZE’DEKİ PROJELERİ BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. REŞAT KASAP’LA KONUŞTUK.
RİZE, EĞİTİM ALANINDA DA ÖNEMLİ ATILIMLARA İMZA ATTI. 2006 YILINDAN BU YANA EĞİTİM VEREN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SADECE BÖLGEDE DEĞİL, ÜLKEMİZDE DE ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURUYOR. REKTÖR PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’Nİ ANLATIYOR.
RİZE TİCARET BORSASI, KURULDUĞU 1995 YILINDAN BERİ BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. BORSA ÜYELERİN ÇOĞUNLUĞU ÇAYLA İŞTİGAL EDEN GİRİŞİMCİLERDEN OLUŞUYOR. RİZE TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ERDOĞAN’A MİKROFON UZATTIK VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDIK.
RİZE DEYİNCE, ÇAY DEYİNCE KUŞKUSUZ ÇAYKUR’U ANLATMAMAK OLMAZ. EKONOMİDE BÖLGENİN LOKOMOTİFİ KONUMUNDAKİ ÇAYKUR, SADECE ÜLKEMİZİN DEĞİL DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÇAY ÜRETİCİLERİ ARASINDA. ÇAYKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YUSUF ZİYA ALİM’LE ÇALIŞMALARINI VE HEDEFLERİNİ KONUŞTUK.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BABA OCAĞI GÜNEYSU’DA HAYATA GEÇİRİLEN VE PLANLANAN PROJELERİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL TURAN ANLATIYOR.
“DÜNYADA BÖYLE BİR YER YOK” DİYOR ÇAYELİ’NİN GENÇ VE DİNAMİK BELEDİYE BAŞKANI DR. ATİLLA ESMEN. ÇAYELİ’Nİ GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER GELİŞTİREN BAŞKAN ESMEN’LE BU GÜZEL İLÇEMİZİ VE VİZYON PROJELERİ KONUŞTUK.
YEMYEŞİL DOĞASIYLA İNSANI KENDİNE HAYRAN BIRAKAN RİZE’DE DEREPAZARI İLÇESİNİ DE ZİYARET ETTİK… BELEDİYE BAŞKANI YAKUP SAMANGÜL, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SOSYAL DONATI ALANLARINA DEREPAZARI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PROJELERİ ANLATTI.
RİZE’NİN ŞİRİN İLÇESİ KALKANDERE SON YILLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLARLA ADETA KABUĞUNA SIĞMIYOR. BU GELİŞMEDE KENDİNİ İLÇEYE HİZMET ETMEYE ADAYAN BELEDİYE BAŞKANI KENAN YILDIRIM’IN PAYI ÇOK BÜYÜK. KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANI KENAN YILDIRIM’I ZİYARET ETTİK VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDIK…
RİZE’YE BAĞLI MURADİYE BELDESİ, SON YILLARDA ÖZELLİKLE SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTİM ALANDA BAŞARILI BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEKLERİNE SAHNE OLMAYA BAŞLADI. MURADİYE BELEDİYE BAŞKANI MUSA SÜREYYA BALCI, BELDEYİ ÖZELLİKLE EĞİTİMDE BİR CAZİBEMERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR.
320 KİLOMETREYE VARAN YOL AĞIYLA RİZE’NİN EN ÇOK ULAŞIM ALT YAPISINA İHTİYAÇ DUYDUĞU BÖLGESİ BÜYÜKKÖY. BELEDİYE BAŞKANI HAMZA SARUHAN’LA BÜYÜKKÖY’Ü KONUŞTUK.
KENDİRLİ, ÖZELLİKLE MUHTEŞEM DOĞASIYLA ÖNE ÇIKAN BİR YÖRE… ULAŞIMDAN ALT YAPIYA, SPORDAN, TURİZME KADAR PEK ÇOK ALANDA YÜRÜTÜLEN PROJELER BELDENİN CAZİBESİNİ ARTIRIYOR. KENDİRLİ BELEDİYE BAŞKANI ALAETTİN SERDAR, PROJELERİNİ VE HEDEFLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
SALARHA BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARA, ÇEŞİTLİ BİRİMLERİNDE YILLARCA ÇALIŞTIĞI BELEDİYEDE EDİNDİĞİ DENEYİMLERİNİ SEÇİLDİĞİ 2014 YILINDAN İTİBAREN BAŞKAN SIFATIYLA VE FARKLI BİR ANLAYIŞLA HALKININ HİZMETİNE SUNUYOR. İZLİYORUZ.
KARADENİZ’İN EŞSİZ YÖRESEL LEZZETLERİNİN SUNULDUĞU OSMANLI RESTORAN, MİSAFİRLERİNE 400 YILLIK TARİHİ TAŞ KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOŞKUYLA AKAN FIRTINA DERESİ’NİN YANI BAŞINDA AĞIRLIYOR. ZENGİN MENÜSÜYLE DİKKAT ÇEKEN BU LEZZET DURAĞINI SİZLER İÇİN GEZDİK.
AYDER YAYLASI YOLU ÜZERİNDE HİZMET VEREN PORDANIS HOTEL RİZE’DE KONAKLAMAK İÇİN İDEAL ADRESLERDEN BİRİ OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR.
RİZE DEYİNCE AKLA GELEN LEZZETLERDEN BİRİ DE KUŞKUSUZ BAL… RİZE İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ABDULAHMET TOPCU İLE İDEAL BALI KONUŞTUK
DOĞU KARADENİZ’İN PARLAYAN YILDIZI: ARTVİN
RİZE’NİN ARDINDAN OBJEKTİFLERİMİZİ GÖĞE KOMŞU TOPRAKLARA; ARTVİN’E ÇEVİRDİK. ARTVİN’İN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KOCATEPE’YLE PROJELERİNİ KONUŞTUK.
ANTALYA’DA FAALİYET GÖSTEREN FALEZYOL İNŞAAT, ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN ÖNEMLİ PROJELERDEKİ BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR…
ANTALYA’DA 15 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN KURTAY İNŞAAT’I ZİYARET ETTİK.
EKOPAZAR HOLLANDA’DAKİ TÜRK İŞLETMECİLERİN BAYRAM MESAJLARINI EKRANA TAŞIYOR.
EKOPAZAR 19 AĞUSTOS 2018 PAZAR GÜNÜ (TÜRKİYE SAATİYLE 12.42’DE) ATV AVRUPA’DA CANLI YAYIN WWW.ATV AVRUPA.TV İNTERNET ADRESİNDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.